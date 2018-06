Deilingen investiert in Friedhofs-Gestaltung

Für 250 000 Euro möchte die Gemeinde Deilingen ihren Friedhof umgestalten. Dieser Betrag ist in den Haushaltsplan eingestellt. Kürzlich besichtigte der Gemeinderat sowohl den Deilinger Friedhof, als auch die Friedhöfe in Obernheim, Wehingen und Gosheim. Dabei interessierten sich die Räte besonders für die Gestaltung von Grabfeldern oder Urnenwänden, da auch in Deilingen die Urnenbestattungen zugenommen haben.

Ins Gespräch kamen für den Deilinger Friedhof folgende bauliche Veränderungen. Einbau von Kühltechnik in den beiden Aufbewahrungsräumen in der Leichenhalle; die Verbesserung des Nässeschutzes im Mauerwerk der Leichenhalle; die Verbesserung des Nässeschutzes beim Kriegerdenkmal. Dort sollten Platten eben verlegt werden; die Erneuerung der wasserstellen und die Schaffung einer neuen Wasserstelle im hinteren Bereich des Friedhofs; die Erneuerung der Friedhofswege mit Randeinfassungen; die Verbreiterung der Wege; die Neugestaltung des Grabfeldes F (alte Familiengräber, die zur Abräumung anstehen) und die anschließende Belegung des Grabfeldes mit Urnen. Der Anteil der Urnenbestattungen liegt laut Gemeinde Deilingen inzwischen bei 50 Prozent aller Bestattungen.

Für Urnenbestattungen halten die Gemeinderäte verschiedene Formen für denkbar und möglich, da auf dem Friedhof ausreichende Platzreserven vorhanden sind. Eventuell könne ein dort schon stehender Baum bei der Anlage eines Urnengrabfeldes einbezogen werden, so ein Vorschlag.

Auch an die Bestattung muslimischer Verstorbener solle gedacht werden. Das Bestattungsgesetz wird laut Gemeindeverwaltung vom Landtag aktuell modifiziert.

In Gosheim erläuterte der Diplom-Ingenieur Karl Hermle den Deilingern die Neugestaltung des Friefhofs.

Der nächste Schritt besteht laut Gemeinde Deilingen in der Beauftragung eines Planungsbüros zur Erarbeitung eines Entwurfs für die Neugestaltung des Friedhofs.