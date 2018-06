Deilingen erwartet musikalisches Ereignis

Wenn am 5. Mai in der Deilinger Christi Himmelfahrtskirche das 50-jährige Jubiläum des Gotteshauses gefeiert wird, steht ein musikalisches Großereignis im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Dem umtriebigen Dirigenten des Deilinger Kirchenchores und des Musikvereins Deilingen-Delkhofen, Hans Nikol, ist es zu verdanken, dass an diesem Tag Mozarts „Krönungsmesse“ für Chor und Orchester, sowie das „Halleluja“ aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel in der Kirche zur Aufführung kommen.

Damit erlebt diese Kirche mit ihrem lichtdurchfluteten Raum an ihrem „Geburtstag“ ein musikalisches Gipfeltreffen von Chormitgliedern, Solisten und Orchestermusikern der Hochschule für Musik in Trossingen.

Nikol hat es wieder einmal geschafft, einen Projektchor auf die Beine zu stellen, der zu einem stattlichen Format herangewachsen ist. Die Kernmannschaft des Deilinger Kirchenchores wurde durch zahlreiche Projektsänger erweitert. Aus den eigenen Reihen werden Veronika Zisterer (Sopran) und Hildegard Münch-Schätzle (Alt) solistisch ins Rampenlicht treten. Neben ihnen singen Raoul Bumiller (Tenor) und Simon Hegele (Bass).

Es ist für eine so kleine Gemeinde mit ihren rund 1700 Einwohnern außergewöhnlich, dass so ein anspruchsvolles Werk wie die Krönungsmesse inszeniert werden kann. Wer den Meister am Dirigierpult kennt, der weiß auch um seine motivierende Art, die Menschen zu musikalischen Höchstleistungen anzuspornen. Da überlässt man auch nichts dem Zufall.

Vor kurzem wurde Robert Kopf, der Chorleiter der Rottweiler Münstersängerknaben, für eine Stimmbildungsprobe gewonnen. Dafür rückte Hans Nikol ausnahmsweise einmal ins zweite Glied und ließ sich, wie seine Sängerinnen und Sänger um ihn herum von den gezielten Übungen Kopfs in der Stimme schulen. Fast brav und andächtig folgten die Akteure den Anweisungen Kopfs und man bekam als außenstehender das Gefühl, dass sich hier ein wohl temperierter Klangkörper entwickelt.

Am vergangenen Dienstag, rückten erstmals die Orchestermusiker aus Trossingen und einzelne Bläser vom Musikverein Deilingen zur Probe an, so dass die „Krönungsmesse“ erstmals in Gänze geprobt werden konnte. Man darf an Christi Himmelfahrt gespannt sein, wie es den Sängern und Musikern gelingen wird, das Meisterwerk zum Klingen zu bringen.

Wenn man in der Retrospektive zurückblickt, dann stand es vor 50 Jahren um den Deilinger Kirchenchor gar nicht so gut. Der Chor, der im Jahre 1900 gegründet wurde, nahm sich Ende der 60er-Jahre eine schöpferische Pause. Erst 1976 erweckte der Vater des heutigen Dirigenten, Berthold Nikol, den Chor wieder zu neuem Leben. Damals bekam die Kirche eine neue Orgel und somit konnte erstmals wieder die Königin der Instrumente und ein Chor Musik zur Ehre Gottes machen.

Obwohl auch in Deilingen der Kirchenbesuch nachgelassen hat, wertet man in den Reihen des Kirchenchores diese Aufführung als Zeichen aktiven Engagements für die Ortskirche. Schließlich ist es auch das Gemeinschaftsgefühl, dass durch das Singen und Musizieren im Chor wieder gestärkt wird. Letzten Endes freut sich aber dann auch der Gottesdienstbesucher, wenn er solche Leckerbissen im Rahmen eines Jubiläumsgottesdienstes miterleben darf.

Für die Jugend gibt es im Juli noch eine besondere Jubiläumsfeier, in deren Rahmen ein Jugendgottesdienst mit anschließendem Open-Air-Konzert der „Absperrband“ geplant ist. Auch darauf darf man sich heute schon freuen. Impulse gehen in Deilingen also in der Tat vom Volke aus. Da wird auch der Klerus ins Staunen kommen.

Der Gottesdienst an Christi-Himmelfahrt beginnt um 9 Uhr.