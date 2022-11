Zunftmeister Halmer verabschiedet Fahnenträgerin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. November hielt die Schilpenzunft Buchheim ihre alljährliche Generalversammlung im Sportheim in Buchheim ab. Vor zahlreichenden Mitgliedern verlas Schriftführerin Sybille Hildebrand den Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres. Der Tätigkeitsbericht als auch der Kassenbericht zeigten, dass die Schilpenzunft im vergangenen Jahr nicht untätig war und zahlreiche Aktionen stattfanden. Zunftmeister Alexander Halmer richtete in seinem Bericht den Blick auf die Fasnet 2023. Er ist optimistisch und hofft auf eine närrische Fasnet 2023 mit vielen Umzügen und einer schönen Dorffasnet.

Im Anschluss durfte Zunftmeister Halmer die Elferräte Tom Sattelmayer und Frank Knoblauch für zehn Jahre Tätigkeit im Elferrat ehren. Mit einem Gedicht verabschiedete Alexander Halmer nach 29 Jahren die Fahnenträgerin Anneliese Sichmann.

Er betont dabei, dass es nicht selbstverständlich ist einem Verein so lange treu zu sein und bedankt sich hierfür bei Anneliese Sichmann. Diese zeigte sich gerührt und versprach Halmer, den Verein weiterhin an der Dorffasnet zu unterstützen.