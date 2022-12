Volles Haus beim Konzert der Musikkapelle Buchheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit zwei unterschiedlichen Konzertteilen präsentierten sich die 40 aktiven Musiker und Musikerinnen der Musikkapelle Eintracht Buchheim im vollbesetzten Bürgerhaus.

Unter Leitung von Dirigentin Marion Schmid hörte man das sehr getragene Musikstück „New festival music“ von Markus Götz. Der Titel verrät schon den musikalischen Inhalt so wird dieser gerne bei Feierlichkeiten und festlichen Anlässen ins Programm genommen, so die Ansage von Lena Rebholz die gekonnt die Musiktitel vorstellte. Mit „Mountain wind“ von Martin Scharnagel waren Soloeinlagen von allen Registern zu hören.Ebenso bei den zwei folgenden modernen Titeln „Where eagles soar“ von Steven Reineke und dem „Spirit: Stallion of the Cimarron“ von Hans Zimmer für beide Musikstücke die von der Kapelle sehr tempramentvoll vorgetragen wurden gab es viel Beifall von den Zuhörern.

Im zweiten Teil des Konzertabends erfreute die Musikkapelle mit beliebten Blasmusiktiteln die Besucher sangen und klatschten kräftig mit. Mit dem „Böhmischen Traum“ und mehreren Soloauftritten und Zugaben endete der gelungene Konzertabend.

Ehrungen für jahrzehntelange aktive Mitgliedschaft in der Musikkapelle nahm Dietmar Straub vom Blasmusik Kreisverband Rottweil-Tuttlingen vor. Er freue sich,dass die Geselligkeit wieder da ist, vor allem habe die Jugendausbildung in der Coronazeit gelitten. Wir hoffen alle wieder auf ein intaktes Vereinsleben, so Straub.

Für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft über gab Straub an Karl Frey die Ehrennadel in Gold mit der Zahl 60 und einem Ehrenbrief. Für 50 Jahre aktives Musizieren wurde Hubert Frey mit der Ehrennadel in Gold mit der Zahl 50 und dem Ehrenbrief geehrt. Mit der Ehrennadel in Gold und der Zahl 40 wurde Marion Schmid ausgezeichnet sie ist seit 2017 Dirigentin der Kapelle. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 30 Jahre erhielt Andrea Haaf. Sie war von 1998 bis 2016 Schriftführerin und auch in der Ausbildung tätig. Die silberne Ehrennadel für 20 Jahre erhielten Benjamin Kempter und Martin Knittel. Die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre erhielt Jakob Schmid. Die Dirigentennadel in Bronze erhielt Vizedirigent Felix Schmid. Die erste Vorsitzende Daniela Knittel würdigte in ihrer Laudatio an alle Geehrten viel Lob Dank und Anerkennung. Ein Sonderlob gab es für Karl Frey in den Reihen der Musiker und Blasmusikfreunden als "Bass-Karle" bekannt. Natürlich gab es für alle Geehrten Geschenke und Präsente und viel Applaus.