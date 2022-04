Verstärkung für die Buchheimer Wehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freiwillige Feuerwehr Buchheim erhält Zuwachs durch drei Kameradinnen und Kameraden. Auf der Generalversammlung wurden Pia Frey, Max Schröder und Benedikt Vögtle satzungsgemäß per Handschlag in die Wehr aufgenommen. Dankbar für so viel junges Engagement wünscht die Wehr den jungen Nachwuchskräften alles Gute, viel Spaß, und dass sie immer gesund von ihren Einsätzen zurückkehren.

Befördert zum Feuerwehrmann wurden nach erfolgreich abgeschlossenen Grundlehrgang Yannis Fischer, Timo Fritz, Franzisco Lentner und Jonathan Schmid.

Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurden Erich Hermann und Frank Knoblauch. Marcel Kohler wurde zum Oberlöschmeister befördert. Er nahm am Lehrgang Ausbilder für Atemschutzgeräteträger an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal teil und ist mittlerweile am Atemschutzzentrum Tuttlingen als Ausbilder aktiv.

Der stellvertretende Kommandant Andreas Raible wurde, nach erfolgreich abgeschlossenem Zugführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule, zum Brandmeister befördert. Für ihre 10-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Kevin Fritz, Andreas Hagen und Benjamin Kempter mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen ausgezeichnet.