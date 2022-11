Unsere Heimat aus zwei Blickwinkeln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. September trafen sich 14 Teilnehmer, um den Steinbruch Buchheim zu besichtigen. Der Betriebsleiter Herr Schopp und der Geologe Herr Rösch begrüßten die Gruppe. Herr Rösch gab uns einen kleinen Überblick über die Gesteins-Schichten, bevor Herr Schopp über die Arbeitsabläufe berichtete. Der Steinbruch entstand im Oberjura vor 145 bis 163,5 Millionen Jahren und ist geprägt durch helle Kalksteine. Beim anschließenden Rundgang konnten wir die „Vorbrecheranlage“ besichtigen. In 40 Meter Tiefe kamen wir uns vor den gewaltigen Wänden klein und unbedeutend vor. Beim anschließenden Umtrunk stellte uns Herr Schopp im nächsten Jahr eine weitere Führung in Aussicht. Es war eine schöne Erfahrung den Steinbruch zu entdecken.

Zur Herbstwanderung trafen sich am 9. Oktober 18 Mitglieder. Wir fuhren zum Parkplatz auf dem Knopfmacher. Von dort wanderten wir durch den herbstlichen Wald hoch zum Kirchberg. Der Rundweg führte uns zum Mattheisen Käpelle. Frau Erika Kiene berichtete über die Entstehung der Kapelle. Weiter ging es entlang dem Donautrauf zum Aussichtspunkt Stiegele Felsen, wo uns ein herrlicher Aus- und Anblick erwartete. Das in Goldtönen verfärbte Laub malte ein traumhaftes Landschaftsbild, von dem sich die schroffen Kalkfelsen abheben, während die Donau gemächlich im Tal dahin fließt. Ein Hauch Indian Summer im Schwäbischen Grand Canyon. Von oben konnten wir die Ziegelhütte, die Kallenburg, den Scheuerlehof, das Jägerhaus und Schloss Bronnen betrachten. Unser Wanderführer Herr Hubert Stehle erklärte und zeigte uns die vielen Sehenswürdigkeiten während der gesamten Wanderstrecke. Es war einfach herrlich, unsere Heimat so zu entdecken. Uns wurde wieder bewusst, auf welchem wunderbaren Fleckchen Erde wir zuhause sein dürfen.