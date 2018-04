Rat vertagt Erhöhung der Kindergartenbeiträge

Der vollzählig anwesende Gemeinderat Buchheim hat einstimmig die Anschaffungen von Lampen und Ladegeräte für die Freiwillige Feuerwehr beschlossen. Auch der „Buchheimer Hans“ und die Kindergartenbeiträge waren Themen der Sitzung.

Für 3689 Euro sollen neue Handlampen und Ladegeräte angeschafft werden. Jährliche Kosten von 1000 Euro muss die Gemeinde für den behördlichen Datenschutzbeauftragten Hubert Röder aufbringen. Er ist in der Ausübung dieser Tätigkeit weisungsfrei, dem Verbandsvorsitzenden und der Bürgermeisterin aber direkt unterstellt, dies hat der Gemeinderat einstimmig so befürwortet. „Die Breitbandversorgung wird uns noch einige Zeit beschäftigen“, sagte Bürgermeisterin Claudette Kölzow. Für die künftigen Breitbandaktivitäten soll der Betrieb in gewerblicher Art geführt werden und ist somit aus dem Gemeindehaushalt herausgenommen.

Am „Buchheimer Hans“, dem Wahrzeichen der Gemeinde , sind am Außenputz erneut Mängel zu beseitigen. Um eine sinnvolle Koordination und Kontrolle bei der Mängelbeseitigung zu haben, lag dem Gremium ein Angebot eines Architekten vor. Die Mehrheit der Räte lehnte das Angebot ab, die Bürgermeisterin solle nun mit dem Unternehmer, der die Arbeiten ausführen soll, den Ablauf der Sanierung besprechen.

Vertagt hat der Gemeinderat die Anpassung der Elternbeiträge im Kindergarten. Nach kurzer Diskussion wurde die Bürgermeisterin beauftragt, bei den Nachbargemeinden die Höhe der Gebühren zum Vergleich einzuholen.

„Nägel mit Köpfen“ machte die Bürgermeisterin bei der Anschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers. Dieses Thema beschäftigt das Gremium schon über ein Jahr lang, bisher ohne Ergebnis. Bei drei Angeboten haben sich sieben Räte für die Anschaffung eines Mähers von der Firma Marquart (Nendingen) für 12 500 Euro entschieden.

Am Schluss gab Kölzow bekannt, dass die Gemeinde zwei Gewerbegrundstücke verkaufen konnte.