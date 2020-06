Rat vergibt Bauarbeiten und benennt Straßen

Der Buchheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung unter anderem die Bauarbeiten für die Außenanlage am Anbau des Bürgerhauses und Kindergartens vergeben. Planer und Architekt Alois Weiss aus Gunningen legte dem Rat den Ausführungsplan vor. Ohne große Diskussion wurde das Vorhaben befürwortet und an den günstigsten Bieter, die Buchheimer Firma Josef und Heiko Maurer, für 87 714 Euro vergeben.

Bei zwei Enthaltungen wurde außerdem das Bauvorhaben der Familien Fritz und Stehle vom Gasthaus zum Freien Stein genehmigt. An der Westseite der Gastwirtschaft sollen 14 Parkplätze entstehen.

Für zwei Gemeindestraßen im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Brandstatt“ hat das Gremium die neuen Straßennahmen festgelegt. Die Namensgebung sollte möglichst die Gewanne Auentäle, Steinung, Hohlweg und Schmittenwinkel mit einbeziehen, so Bürgermeisterin Claudette Kölzow. Nach kurzer Diskussion stimmte der Rat einstimmig für die beiden neuen Straßennamen „Zum Steinung“ und „Zum Auentäle“.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat auch die Absetzung der Kindergarten-Beiträge für die Monate April und Mai. Wegen der Corona Pandemie war die Schließung des Kindergartens veranlasst worden. Der Gemeinde fehlen deshalb etwas mehr als 3800 Euro Einnahmen im Monat.

Als Ausgleich erhielt die Gemeinde vom Corona-Soforthilfeprogramm rund 9000 Euro, so die Bekanntgabe der Bürgermeisterin. Seit 8. Juni laufe im Kindergarten ein eingeschränkter Regelbetrieb, ab 1. Juli soll wieder regulär geöffnet sein.

Bürgermeisterin Kölzow berichtete über die fachgerechte Restaurierung von zwei Hinweistafeln im Ortskern der Gemeinde. Die aus Holz geschnitzten Tafeln wurden 1987 vom Buchheimer Wagner und Schnitzer Karl Mayer gefertigt und vom Fridinger Kunstmaler Hans Bucher bemalt.

In aufwändiger Handarbeit hat Norbert Lewald aus Fridingen mit mehr als 100 Arbeitsstunden die Restaurierung der Tafeln in den vergangenen Monaten vorgenommen, berichtet Frau Kölzow. In neuem Glanz erstrahlen nun die Hinweisschilder, die den Weg zur Schule, Rathaus, Kindergarten und Pfarrkirche weisen.