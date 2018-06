Pfarrgemeinde Buchheim will Kircheninneres renovieren

In den vergangenen beiden Jahren ist die Außensanierung an der Pfarrkirche Buchheim durchgeführt worden. Die Gesamtkosten lagen bei 630000 Euro. Die Bürger haben dazu viele freiwillige Arbeitsstunden und Spenden beigetragen. Durch die Baumaßnahmen bei der Dachsanierung sind aber zusätzliche Schäden im Innern von St. Stephanus entstanden, die umgehend behoben werden müssen.

Durch die Risse an der Decke herrscht im Inneren der 1741/42 von den Herren von Sigmaringen erbauten und in barockem Stil ausgeschmückten Kirche eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch sei eine „Vergrauung“ der Farbe an Wänden und Decken unverhältnismäßig schnell fortgeschritten, stellten die Bauleiter des erzbischöflichen Ordinariat fest. Sie stimmten deshalb einer vorgezogenen Innenrenovierung zu, obwohl der Kirchenraum erst von 1991 bis 1993 saniert worden war.

Es ist vorgesehen Wand- und Deckengerüste zu erstellen und dabei sämtliche Abdeck- und Schutzarbeiten an der Ausstattung und der Orgel vorzunehmen. Danach müssen die Wand- und Deckenflächen zuerst gereinigt werden, bevor ein neuer Farbanstrich aufgebracht wird. Dies wird auch an den Deckengemälden und Stucksimsen durchgeführt. Der versalzene Putz an den Sockelflächen muss erneuert werden. Ausbesserungsarbeiten sind zudem an den Fenstern und Türen notwendig. Die Installation von neuen Lautsprechern und die Anschaffung eines Mikrofons am Priester-Sitz sind ebenfalls eingeplant.

Pfarrer Ewald Billharz und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irene Kempter haben das Bauvorhaben in einem Brief an alle Gläubigen der Pfarrgemeinde erläutert. „Nur mit deren Unterstützung und Mithilfe können wir die Innenrenovierung durchführen“, erklärte Irene Kempter. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen betragen fast 150000 Euro. Laut Finanzierungsplan sollte die Kirchengemeinde 22000 Euro selbst aufbringen. Ein Spendenkonto ist bereits bei der Raiffeisenbank Donau-Heuberg, Bankleitzahl 64361359, Kontonummer 88138011, Stichwort „Innenrenovierung Pfarrkirche Buchheim“ eingerichtet. (xk)