Parkplatzsanierung und Buchheim beginnt

Der Buchheimer Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Montagabend unter anderem über die Sanierung der Parkpklätze am Friedhof und über die Einstellung einer Aushilfe für die Kläranlage gesprochen.

Die Bauarbeiten Sanierung der Parkplätze am Friedhof werden in den nächsten Tagen beginnen. Ein bestehender Gehweg an der Einmündung zur Ortsdurchfahrt soll zurückgebaut werden, so der Vorschlag des Bauamts. Die angrenzenden Bäume könnte man dadurch erhalten. Dieses Vorhaben befürwortete Bürgermeisterin Claudette Kölzow, auch die Gemeinderäte befürworteten dies einstimmig. Die Zusammenführung und Fusion der bisher drei Zweckverbänden im EDV Datenverbund hat das Gremium ebenso einstimmig verabschiedet. Die Programme sollen wie bisher weitergeführt werden und es soll nicht teurer werden, sagte die Vorsitzende. Zur Unterstützung des Klärwärters, der die Anlagen in Fridingen, Bärenthal und Buchheim betreut, wird für ein Jahr ein Beschäftigter auf 400 Euro Basis eingestellt. Für die Kläranlage Buchheim soll die Aushilfe drei Monate im Einsatz sein, das hat der Rat einstimmig beschlossen. Die nächste öffentliche Sitzung ist am Montag, 5.März. Sie beginnt um 18.30 Uhr mit einem Ortstermin mit Heiko Gerstenberger von der Flurbereinigungsbehörde. Es geht um die Festlegung der Gemeindegrenzen von Buchheim und Worndorf im Zuge der Flurneuordnung der Gemeinde Neuhausen ob Eck.