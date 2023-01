Musikkapelle Buchheim wählt Daniela Knittel zum ersten Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mittlerweile zur Tradition gehört die Durchführung der jährlichen Hauptversammlung am Vorabend des Dreikönigstags im Gasthaus zum Freien Stein. Nach zwei Jahren Coronapause hat die Musikkapelle seit Juni 2022 wieder 28 Proben abgehalten das Probenergebnis wurde von Benjamin Kempter vorgetragen.

Über die Aktivitäten, Auftritte beim Jubiläum der Feuerwehr und vom begeisterten Konzertabend berichtete Schriftführerin Sarah Müller. Von einem beachtlichen Plus in der Vereinskasse gab Kassiererin Annette Grüninger Aufschluss. Die Einnahmen beim Backholzspalten, Alteisensammlung und zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung wurden von den Musikern positiv zur Kenntnis genommen. Auf der Ausgabenseite schlagen die Instrumenten und Notenanschaffungen zu Buche, ebenso Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege.

Dirigentin Marion Schmid sieht die Kapelle auf einem sehr guten Weg. „Machen wir einfach weiter so“, sagte sie zum Schluss. Jugendleiterin Theresa Kohler berichtete von den Aktivitäten der gemeinsamen Jugendkapelle Fridingen/ Mühlheim/ Buchheim. Derzeit spielen nur fünf Jungmusiker in der Kapelle, sie macht sich große Sorge um den Musikernachwuchs. Derzeit sind vier Zöglinge in Ausbildung, elf Kinder sind im Flötenunterricht.

Die Wahlen leitete Altbürgermeister Hans Peter Fritz. In geheimer Wahl wurde einstimmig Daniela Knittel zur ersten Vorsitzenden gewählt, ebenso Kassiererin Annette Grüninger und Beisitzer Benjamin Kempter.

Insgesamt 25 Veranstaltungen sind im Terminkalender aufgeführt. Bei der Versammlung haben die Musiker mehrheitlich beschlossen, das Frühschoppenkonzert beim Klosterfest in Beuron am 2. Juli zu übernehmen.

Für alle 43 Aktiven sollen neue Polo-Shirts angeschafft werden. In einer Vorschau gab die Vorsitzende bekannt, dass die Musikkapelle „Eintracht Buchheim“ im Jahr 2027 ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann. Über den Jubiläumsablauf wird man sich in nächster Zeit beschäftigen müssen, so Daniela Knittel am Schluss.