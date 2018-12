„Man kann es nicht jedem Recht machen“

Ein Jahr ist es her seit Claudette Kölzow am 2. Dezember 2017 ihr Amt als Bürgermeisterin in Buchheim angetreten ist. Mit Redakteurin Marilena Berlan hat sie über ihr erstes Amtsjahr, den bevorstehenden Projekten in 2019 und ihrem Privatleben gesprochen.

Frau Kölzow, wie haben Sie Ihr erstes Amtsjahr als Bürgermeisterin erlebt?

Im ersten Jahr verbringt man viel Zeit damit sich ein Grundwissen anzueignen über das, was in den vergangenen Jahren unter dem Vorgänger passiert ist. Es gibt natürlich auch noch das ein oder andere aufzuarbeiten. Wir hatten großes Glück, gleich zu Anfang des Jahres mit Barbara Steigerwald eine Mitarbeiterin zu gewinnen, die die Aufgaben im Bürgerbüro übernommen hat, die ich vor meiner Wahl gemacht habe. Barbara Steigerwald und Hildegard Hafner-Pintz sind ein gutes Team und wir haben ein sehr angenehmes Arbeitsklima im Rathaus. Die vielen Arbeitsstunden sind dann nicht ganz so anstrengend, wenn man zwischendurch auch lachen kann. Die Buchheimer waren bisher sehr geduldig mit mir, auch wenn nicht alle Wünsche und Anfragen sofort behandelt und geklärt werden konnten, dafür bin ich sehr dankbar.

Was macht Ihnen in ihrem Job besonders Freude?

Der Umgang mit den Menschen - man lernt viele verschiedene Charaktere kennen - das macht mal mehr und mal weniger Freude. Ein großer Ansporn bei der Arbeit ist die Möglichkeit, die Zukunft der Gemeinde mit zu gestalten. Sich dafür einzusetzen und Möglichkeiten zu finden, dass sich die Gemeinde positiv weiter entwickeln kann. Dass man es dabei nicht immer jedem Recht machen kann ist wohl kein Geheimnis ...

Konnten Sie einige Ihrer Vorhaben durchsetzen? Wenn ja, welche?

Mein Vorgänger Hans Peter Fritz hat in seinen letzten beiden Amtsjahren noch viele Projekte angestoßen und auf den Weg gebracht, die ich nun umsetzen darf. Die Sanierung des Parkplatzes am Buchheimer Hans/Friedhof, die Gestaltung des Aufenthaltsbereichs an dem genannten Parkplatz, die Sanierung des Bürgersaals und den Anbau der Kinderkrippe, die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung und einiges mehr. Die Richtung für das vergangen Jahr war somit eigentlich schon weitestgehend vorgegeben.

Gab es erste Enttäuschungen?

Wir leben in einer Demokratie - auch auf der kommunalen Ebene. Dies bedeutet, dass der Bürgermeister zwar an der Verwaltungsspitze steht und eine Richtung vorgeben kann, die Entscheidungen fallen aber letztendlich immer im Gemeinderat. Hier sind in Buchheim acht durch die Bürger gewählte Vertreter, die diese Entscheidungen gemeinsam mit mir treffen. Wenn ich hier jedes Nein persönlich nehmen würde, dann hätte ich den falschen Beruf ergriffen. So funktioniert nun einmal Demokratie und jeder hat seine Gründe für eine Entscheidung.

Wie hat sich Ihr Leben verändert, nachdem Sie ins Amt eingetreten sind?

Ich verbringe natürlich wesentlich mehr Zeit in Buchheim als vorher. Es ist auch klar, dass man in der Position der Bürgermeisterin in der Verantwortung steht und die Bürger einem anders gegenüberstehen, als vorher. Dennoch hoffe ich, dass sich jeder mit seinen Anliegen ernstgenommen fühlt. Natürlich habe ich abends und an den Wochenenden gelegentlich berufliche Termine, es ist aber immer noch so, dass ich sagen kann, die Familie und ich selbst kommen nicht zu kurz.

Was für Projekte sollen 2019 in Buchheim umgesetzt werden?

Auch im Jahr 2019 wird uns der Anbau der Kinderkrippe und die Sanierung des Bürgersaals mit dem Anbau des zweiten Fluchtwegs noch bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde vom Gemeinderat die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs beschlossen, wozu auch ein Anbau an die bestehende Fahrzeughalle erforderlich wird. Hier müssen die Vorbereitungen zur Umsetzung getroffen werden. Für das Gewerbegebiet Brandstatt soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, da eine Erweiterung erforderlich wurde. Ebenso soll der Grunderwerb für das neue Baugebiet "Höllenbart" getätigt und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Von den zehn Bauplätzen im Gebiet "Baulückenschluss Rifflenäcker" wurden bereits einige verkauft. Um eine weitere positive Entwicklung zu bekommen, müssen wir hier handeln. Es steht die Entscheidung darüber an, ob wir die Kläranlage in Buchheim ertüchtigen oder ob die Gemeinde an die Kläranlage in Meßkirch angeschlossen werden soll. Dies sind nur ein paar wenige Dinge, die für das kommende Jahr anstehen. Auch in einer kleinen Gemeinde gibt es viel zu tun.

Eine gute Work-Life-Balance ist wichtig. Was machen Sie, um sich vom stressigen Alltag zu erholen?

Wir haben ein schönes Zuhause mit großem Garten, in dem es (fast) immer etwas zu tun gibt. Ich lese gerne und gehe Laufen. Familie und Freunde sind mir wichtig und wollen gepflegt werden. Ein gemeinsames Familienhobby sind die Schwenninger Wild Wings. Wir sind große Fans und gehen sehr gerne zu den Heimspielen ins Eishockeystadion, gelegentlich sind wir auch bei Auswärtsspielen mit dabei. Ich habe das Glück, dass meine Kinder (17 Jahre und fast 16 Jahre) trotz Teenager-Alter noch gerne mit ihren Eltern in den Freizeitpark gehen. Der Europa Park in Rust ist unser zweites gemeinsames Familienhobby.