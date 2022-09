Männerwallfahrt in den Schwarzwald

Die Männerwallfahrt führt die Teilnehmer in diesem Jahr am Sastag, 17. September, zu Orten wie Hinterzarten, Höllental oder Durbach in den Schwarzwald. Dies teilen die Verantwortlichen mit. Auf dem Programm steht zuerst ein sehr ausgiebiges Frühstück im Hotel Schwarzwaldhof um etwa 8.15 Uhr in Hinterzarten für 20 Euro pro Person. Danach geht es gegen 10.45 Uhr zum Gottesdienst in die St.-Oswald-Kapelle ins Höllental/Ravennaschlucht bei dem Hotel Hofgut Sternen. Am Nachmittag ist dann die Weiterfahrt nach Durbach geplant. Dort gibt es um 14.15 Uhr bei der Winzergenossenschaft eine Weinprobe mit Weinkellerbesichtigung und Führung. Die Kosten: 17 Euro. Als Abschluss ist eine Einkehr im Gasthaus Sonne in Wasenweiler geplant. Ankunft dort ist um etwa 18.15 Uhr.

Die Bus-Abfahrtszeiten sind: um 6.15 Uhr in Buchheim am Gasthaus Freier Stein, 6.20 Uhr Worndorf an der Bushaltestelle Linde, 6.30 Uhr Oberschwandorf an der Ortsverwaltung, 6.35 Uhr Unterschwandorf an der Bushaltestelle, 6.40 Uhr Holzach am Reiterhof, 6.45 Uhr Liptingen an der Bushaltestelle Rathaus, 6.50 Uhr Emmingen am Rathaus.

Die Fahrtkosten betragen dieses Jahr etwa 40 Euro bei 30 Personen. Es sind noch Plätze frei, bei jeder weiteren Anmeldung reduziert sich der Preis pro Person. Anmeldungen bei Hartmut Keller, Telefon 07465 / 2090 oder per E-Mail: hartmut.keller@allianz.de.