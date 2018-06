KLJB Buchheim feiert 50 Jahre

Mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St.Stephanus hat der Festsonntag in Buchheim anlässlich von 50 Jahre Katholische Landjugendbewegung (KLJB) begonnen. Pfarrer Ewald Billharz zelebrierte die Messe, in seiner Predigt ging er zu Beziehungen von Jugendlichen zur Kirche und modernen Medien ein.

Die Musikkapelle geleitete die Gottesdienstbesucher ins Festzelt, über die Mittagszeit erfreute sie mit flotter Blasmusik unter Leitung von Marion und Felix Schmid. Die Grüße mit Glückwünschen der Gemeinde übermittelte Bürgermeisterin Claudette Kölzow. Sie ist erfreut über das besondere ehrenamtliche Engagement und die zwischenmenschlichen Beziehungen der Jugendlichen.

Über die Vereinsgründung informierte KLJB-Gründungsmitglied Hans Peter Fritz. Er selbst war acht Jahre Bezirksvorsitzender, er erinnerte sich noch gut an die vielen Begegnungen mit französischen Jugendlichen. Glückwünsche und Geschenke von der Bezirksleitung Meßkirch überbrachten Kerstin Singler, Bildungsreferentin Sonja Specker vom Klösterle Meßkirch und Christina Fehrenbach Dekanatsreferent in Singen a.H. Alle drei Rednerinnen lobten die starke KLJB-Gruppe Buchheim mit 45 Mitgliedern im Alter von 15 bis 27 Jahren.

Fabian Fritz vom Vorstand-Dreier-Team der Buchheimer KLJB bedankte sich bei den örtlichen Vereinen für die tatkräftige Unterstützung beim Festablauf. „Wir wollen alle Bürger mit einbeziehen, wo man uns braucht sind wir ebenso da“, sagte Fritz in seiner Ansprache. Eine Ausstellung über die 50-jährige Geschichte konnten die Besucher auf einer großen Leinwand anschauen. Die Vereinschronik mit Bildern, Berichten und Geschichten kam bei den Besuchern gut an.

Gaudi-Olympiade mit acht Stationen

Zur musikalischen Unterhaltung spielten die Musikkapellen Menningen, die Jugendkapelle Buchheim/Fridingen und Heudorf auf. Eine Gaudi-Olympiade mit zehn Mannschaften hat am Samstagnachmittag stattgefunden. Mit unterhaltsamen Spielen mit acht Stationen traten die KLJB Gruppen aus Bichtlingen, Mauenheim, Thalheim, Rohrdorf, Sentenhart, Leibertingen, Rengetsweiler, Stetten a.D., Rast und Gallmansweil an. Zu den Disziplinen gehörten Sackhüpfen, Strohballen-Werfen, Reifen-Weitwurf, Wettsägen, Bierkisten-Stapeln und Laufen.

Eine Rutschpartie für alle gab es auf der Seifenwasserbahn. Geschicklichkeit und Gespür mussten die Teilnehmer mit verbundenen Augen beim Hindernislauf beweisen. Mit Spannung wurde am Abend die Siegerehrung durchgeführt. Auf Platz eins kam die KLJB Gruppe aus Rohrdorf, gefolgt von Gallmansweil und Rengetsweiler. Gut besucht waren die Abendveranstaltungen am Freitag mit der Band Shake Five und am Samstag mit dem DJ Team K-wies. (xk)