Im Team Vermisste gerettet und Brand gelöscht

Unter den Augen zahlreicher Mitbürger haben die Buchheimer Ortsgruppe des DRK und die Feuerwehr ihr Können bei einer Herbstübung unter Beweis gestellt. Ein angenommener Wohnungsbrand mit vermissten Personen war die zur Bewältigung gestellte Aufgabe. Als Gast der Übung war Kreisbrandmeister Andreas Narr aus Spaichingen vor Ort.

Die vermissten Personen konnten alle gerettet werden und wurden zur Erstversorgung in die Hände der DRK-Ortsgruppe übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Das Gebäude in der Donautalstraße wurde von den Atemschutzträgern auf weitere Personen durchsucht, der Brand konnte gelöscht werden. Die gestellten Aufgaben haben alle Beteiligten gut erfüllen können.

Im Anschluss an die Übung wurde im Gasthaus „Hirsch“ die Manöverkritik abgehalten. Der Einsatzleiter Rolf Schiele erläuterte den grundsätzlichen Aufbau sowie den Ablauf der Übung und stellte diesen dann zur weiteren Diskussion.

Kreisbrandmeister Andreas Narr stellte in seiner Ansprache heraus, dass die Übung taktisch hervorragend gemeistert wurde und dankte allen Mitwirkenden für das gezeigte Engagement. Mit eindrücklichen Worten hob er den Stellenwert des Ehrenamtes in der Gesellschaft heraus. Im weiteren Verlauf konnte Narr den Kameraden Werner Kehrmüller und Lars Schmid das silberne Ehrenkreuz des Landes Baden-Württemberg für ihre 25-jährige Dienstzeit verleihen. Ebenfalls würdigte Kommandant Fritz Frey die Leistungen der Jubilare und überreichte ihnen zum Dank und als Anerkennung ein Präsent.

Feuerwehrkameraden werden befördert

Bürgermeisterin Claudette Kölzow hob in ihrer Ansprache den gesellschaftlichen Stellenwert der Rettungsorganisationen in der örtlichen Gemeinschaft hervor. In diesem Zusammenhang konnte sie mehrere Feuerwehrkameraden für absolvierte Lehrgänge und gezeigtes Engagement befördern. Kommandant Stellvertreter Andreas Raible und Ehrenmitglied Hans-Peter Wächter wurden zum Hauptlöschmeister befördert.

Gruppenführer Rene Pfeiffer wurde zum Oberlöschmeister und Marcel Kohler zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Abschließend bedankte sich Kommandant Frey bei allen die zum Erfolg der Übung beigetragen haben. Ein Dankeschön sprach Frey der Gemeindeverwaltung und der DRK Ortsgruppe für die gute Zusammenarbeit aus.