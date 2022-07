Neue Wohnungen und ein Roboter-Dorfladen statt Traditionsgasthaus

Vandalismus:

Seit Beginn des Jahres hat Adventus vermehrt Vandalismus an seinen Objekten bemerkt. Fenster wurden eingeschlagen, verrammelte Türen eingetreten. Am Immendinger Bahnhof beispielsweise, aber auch am ehemalige Flüchtlingsheim auf dem Witthoh. Dort habe man Zehntausende invertiert, um das Gebäude erst einmal richtig zu schließen, sagt Geschäftsführer Ove Johannsen. Inzwischen seien die Türen verschlossen, alle Fenster erneuert und ein Bauzaun um das Gebäude errichtet worden. Doch auch dieser werde eingetreten, beschädigt oder umgeworfen. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. „Wir werden jetzt Anzeige gegen Unbekannt stellen“, sagt Johannsen. Und man überlege, wie man die Gebäude besser schützen könne, beispielsweise mit Überwachungskameras. „Es fällt schwer, sich vorzustellen, welche Motivation solche Leute haben.“ Aber: „Das bekümmert mich.“ (ajs)