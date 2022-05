Generalversammlung Kirchenchor Buchheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Coronapause trafen sich die Chormitglieder im Gasthaus zum Freien Stein zur Hauptversammlung. Für die erkrankte Vorsitzende Sonja Kiene leitete Kassiererin Monika Wachter und Schriftführerin Irene Kempter die Regularien der reichhaltigen Tagesordnung.

Beide nahmen zusammen mit Dirigent Hans Peter Fritz die Ehrung von Gabriele Hermann und Karl Eugen Frey für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Kirchenchor Buchheim vor. Mit humorvollen Gedicht und Liedvorträgen erfreuten Chormitglieder die beiden Jubilare. In Abwesenheit geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Petra Frey.

Dirigent Fritz stellte in seinem Bericht fest, dass seit der Coronapandemie irgendwo der Elan fehlt, gute Probenarbeit durchzuführen. Es muss wieder Spaß machen zu singen, so sein Appell an die Sänger. Die Chorproben finden immer Mittwochabend im Bürgerhaus statt.