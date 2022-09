Generalversammlung der katholischen Landjugend Buchheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstagabend, 24. September, fand die jährliche Generalversammlung der Katholischen Landjugend Bewegung der Gemeinde Buchheim statt. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorstand Tobias Fritz und dem Totengedenken wurde der Kassenbericht von Julian Maier und der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Jana Braun verlesen. Die KLJB Buchheim blickt auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück. Das milde Wetter im Mai sorgte für kräftigen Zulauf beim erstmalig veranstalteten Frühlingsfest auf dem Kirchplatz der Gemeinde. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause war die Durchführung des Volleyballturniers wieder möglich, bei welchem sich örtliche Vereine und umliegende Landjugenden in spannenden Duellen messen konnten. Ein mehrtägiger Ausflug nach Mellau in den Bregenzerwald und regelmäßige Gruppenstunden stärkten den gemeinschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Landjugend.

Als nächster Punkt der Tagesordnung folgten die Wahlen. Es galt, fünf Posten neue zu besetzten. Dabei schied Julian Maier nach zwei Jahren als Kassierer aus dem Amt. Dieses wird nun durch Sophia Hermann fortgeführt. Nach drei Jahren als Schriftführerin verlässt ebenfalls Jana Braun die Vorstandschaft und wird von Malena Maier beerbt, welche zuvor zwei Jahre den Posten der ersten Vorständin bekleidet hatte. Ihren Platz wiederum übernimmt Luca Gandion, der sich bisweilen als Beisitzer in die Vorstandschaft eingebracht hatte. Auf ihn folgt als neues Mitglied des Gremiums, Jonathan Schmid. Abschließend wurde Tobias Fritz als Vorstand für zwei Jahre wiedergewählt. Dieser dankte im Anschluss an die Wahl den beiden scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren Verdienst sowie ihr Engagement und überreichte jeweils ein kleines Präsent. Die Leitung der Wahl übernahm die Vertreterin des Kirchengemeinderates Irene Kempter, welche ein Lob für die Arbeit der KLJB im Ort aussprach und ebenfalls der Vorstandschaft für ihre ehrenamtliche Arbeit dankte.

Als Abschluss des offiziellen Teils wurden drei neue Mitglieder in die Reihen der Landjugend aufgenommen. Neu hinzu kamen Aaron Benkler, Paul Kohli und Robin Fritz. Der Abend fand anschließend seinen gemütlichen Ausklang mit einem reichhaltigen Essen im Gasthaus zum Freien Stein.