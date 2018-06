Gemeinde Buchheim nimmt E-Bike-Ladestation in Betrieb

In Rahmen des LENA-Projekts E-Mobilitäts-Netzwerk „Junge Donau E-Stationen“ ist nun auch in der Gemeinde Buchheim eine E-Bike-Ladestation in Betrieb genommen worden. „LENA“ steht für ein länderübergreifendes Projekt der EU zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung natürlicher Schutzgebiete entlang der Donau.

Am Gasthaus „zum Freien Stein“ haben die Besucher die Möglichkeit, ihr E-Bike kostenlos zu laden und eine kleine Pause einzulegen, denn dort ist die Ladestation angebracht und es kann das notwendige Ladekabel gegen Pfand ausgeliehen werden.

Die Technologie der installierten Ladestationen erspart Radlern das Mitführen ihres Ladegerätes. Lediglich ein vom Hersteller typisiertes Kabel, das Akku und Ladestation miteinander verbindet, ist notwendig. Wer kein eigenes hat, kann zehn verschiedene Typen im Gasthaus „zum Freien Stein“ gegen Pfand ausleihen. Es können bis zu vier E-Bikes gleichzeitig geladen werden.

Die Ladezeit ist etwa eine Stunde kürzer als bei der Home-Station und bereits nach einer halben Stunde hat man so viel Strom gespeichert, um mindestens zur nächsten Ladestation zu kommen. Da sich ein Bezahlsystem nicht amortisieren würde, wird der Strom an diesen Ladestationen kostenlos vom Gasthaus „zum Freien Stein“ zur Verfügung gestellt.

Künftig sollen die Besucher des Donauradwegs über einen Hinweis direkt am Bachtalweg auf die Aussichtsmöglichkeit auf dem „Buchheimer Hans“ hingewiesen werden. Denn durch die immer stärkere Verbreitung der E-Bikes haben wesentlich mehr Radler die Möglichkeit, von der Donau auf die Höhe zu fahren.

Gerade das von Donaubergland betriebene Donaubikeland werde durch die E-Mobilität an Attraktivität gewinnen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Buchheim, da die Höhen nun leichter erreichbar sind. Ein Netzwerk an Ladestationen bindet Gemeinden an und gibt den Nutzern die Sicherheit, nicht unterwegs mit leerem Akku liegen zu bleiben.

Am „Buchheimer Hans“ wird noch im Laufe dieses Jahres eine „Verweilstation“ mit aktueller Infotafel eingerichtet, die den Donauradweg mit einem einmaligen Ausblick auf die Alpen verbindet. Für dieses Projekt hat der Landschaftspark Junge Donau ebenfalls eine Förderung beantragt und die Gemeinde Buchheim erhält nun einen 50-prozentigenigen Zuschuss über das Tourismus-Infrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg.

Durch gemeinsame Anträge schafft der der Landschaftspark Junge Donau über Verwaltungsgrenzen hinweg Aufenthalts- und Erlebnisbereiche entlang der Donau geschaffen.