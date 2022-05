Gemeinde Buchheim lädt zur Fahrzeugweihe

Ein Feuerwehrfest anlässlich der Fahrzeugweihe des 2020 neu beschafften Mittleren Löschfahrzeugs findet von Donnerstag, 26., bis Montag, 30. Mai, in Buchheim statt. Zum Auftakt an Christi Himmelfahrt veranstaltet die Wehr ab 10 Uhr ein Oldtimertreffen für historische Feuerwehrfahrzeuge und Traktoren am Festzelt, wie mitgeteilt wird. Im Rahmen des Festbanketts am Freitag soll das Fahrzeug durch Pfarrer Ewald Billharz von der Seelsorgeeinheit Egg gesegnet werden.

Für Samstagabend ist ab 18 Uhr eine Gaudi-Olympiade im Festzelt organisiert. Anmelden können sich Teams mit fünf Personen, das Siegerteam erhält eine handgeschnitzte Statue. Für die musikalische Begleitung sorgt die Trachtenkapelle Stetten.

Zur Stärkung am Sonntag wird ein Mittagessen angeboten, auf dem Festplatz werden verschiedene Feuerwehrfahrzeuge ausgestellt. Nach dem großen Erfolg der „Welle der Hilfsbereitschaft“, der Benefizaktion des Jubiläumsfests 2015, entschied sich die Wehr, auch in diesem Jahr eine Aktion für einen wohltätigen Zweck durchzuführen. Besucher haben über die Festtage die Möglichkeit, Lose für die am Sonntag um 16.30 Uhr stattfindende Verlosung zu erwerben. Der Erlös des Losverkaufs wird von der Freiwilligen Feuerwehr Buchheim an die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald gespendet. Als Aktionspate der Spendenaktion konnte der Nationalspieler und Kapitän des SC Freiburg, Christian Günter, gewonnen werden. Die Verlosung findet gemeinsam mit Stephan Maier, Geschäftsführer der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe, statt.

Nach dem Senioren- und Kindernachmittag am Montag ab 14 Uhr wird abschließend traditionell ein Feierabendhock und Handwerkervesper angeboten. Neben der Musikkapelle Buchheim sind viele umliegende Vereine vertreten, die über das gesamte Fest für die musikalische Unterhaltung sorgen.