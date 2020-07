Gemeinde Buchheim investiert in Infrastruktur und Löschfahrzeug

In der Gemeinde Buchheim könnten die Steuern steigen. Denn die Pro-Kopf-Verschuldung steigt und Bürgermeisterin Claudette Kölzow weist auf die Notwendigkeit eines genehmigungsfähigen Haushalts hin.

Die Präsentation des ersten Doppik Haushalts Buchheims hat Projektleiter Benjamin Dutz von der Gesellschaft für Kommunalberatung Heyder + Partner von Tübingen übernommen. Mit neuen Begriffen wird der Haushaltsplan geführt. Statt dem bisherigen Verwaltungshaushalt tritt nun der Ergebnishaushalt in Kraft. Der bisherige Vermögenshaushalt heißt nun Finanzhaushalt.

Die Zahlen des Ergebnishaushaushalts und des Finanzhaushalt werden in der Bilanzsumme aufgeführt, dies sei ein dritter Bestandteil der Doppik-Buchführung. Bei den ordentlichen Aufwendungen schlagen erstmals die Abschreibungen zu Buche, diese sind zwar zahlungsunwirksam, wirken sich jedoch belastend auf den Ergebnishaushalt aus.

Über die aufgeführten Abschreibungen der öffentlichen Gebäude und Anlagen in Höhe von 221 400 Euro gab es eine längere Diskussion im Gremium. In Baden-Württemberg werden dazu Abschreibungstabellen verwendet, so Benjamin Dutz.

Die Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt 2020 belaufen sich auf 1,834 Millionen Euro. Die Personalkosten schlagen mit nahezu 200 000 Euro zu Buche. Größter Brocken sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 365 400 Euro sowie Transferaufwendungen mit 841 700 Euro. Hier sind nahezu 600 000 Euro für Umlagen eingeplant. So rechnet die Gemeinde mit einer Kreisumlage von 295 700 Euro. Die Umlage des Finanzausgleichs beträgt 209 800 Euro und die Verbandsumlage 79 000 Euro. Die Erträge im Gesamtergebnishaushalt sind auf 1,7 Millionen Euro festgesetzt.

In Einzelposten aufgeführt sind Zuweisungen und Zuwendungen von 438 450 Euro. Für Steuern und Abgaben sind 711 300 Euro und für die Entgelte öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind 250 000 Euro eingeplant. Der größte Teil kommt von Zuweisungen der Kindergartenförderung.

Dutz stellte die Investitionstätigkeit der Gemeinde für die Jahre 2020 bis 2023 vor. Schwerpunkt ist der Anschluss an die Kläranlage Meßkirch mit rund 2 Millionen und der Kauf eines Löschfahrzeugs mit 220 000 Euro. Da im Doppik-Haushalt keine Haushaltsreste gebildet werden, muss die Sanierung des Bürgerhauses und die Erweiterung des Kindergartens 2020 abgerechnet sein. Es ist eine Kreditaufnahme von 320 000 Euro vorgesehen. Somit steigt der Schuldenstand auf 812 800 Euro. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von bisher 772 Euro auf nun 1180 Euro.

Bürgermeisterin Kölzow war nicht wirklich zufrieden. „Wir müssen endlich einen von der Kommunalaufsicht genehmigten Haushalt vorweisen, um die geplanten Projekte durchzuführen“, sagte sie. Kölzow kündigte eine mögliche Anpassung der Steuersätze 2021 an.