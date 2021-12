Geehrte bekommen ein kleines Geschenk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem dieses Jahr erneut die Cäcilienfeier unseres Kirchenchores der Pandemie geschultert war, konnten wir die Ehrung verdienter Sängerinnen und Sänger vom letzten Jahr leider nicht nochmals verschieben. Daher konnte im Anschluss an die Heilige Messe folgende Ehrungen vorgenommen werden. Vorsitzende Sonja Kiene durfte für 2020 Gabriele Hermann sowie Karl Eugen Frey für jeweils 50jährigen Chorgesang, sowie Petra Frey für 25 jährigen Chorgesang ehren. In ihrer Rede kam der Dank und die Anerkennung der Geehrten für die vielen treuen Jahre zum Ausdruck. Als kleines Dankeschön erhielten die Geehrten vom Kirchenchor ein Geschenk. Pfarrer Billharz schloss sich den Worten von Fr. Kiene an, verlass das Schreiben des Erzbischofs Burger sowie die Urkunde des Cäcilienverbandes und gratulierte den beiden 50er Jubilaren. Petra Frey konnte leider nicht anwesend sein.