Flohmarktvorbereitungen im Endspurt

Auch in diesem Jahr ist die Resonanz hervorragend. 75 heimische und auswärtige Teilnehmer wollen ihre Ware am Samstag, 8. Oktober, auf dem Flohmarkt in Buchheim präsentieren und mit ihren Ständen zum Stöbern und Shoppen nach Herzenslust einladen. Der Flohmarkt wird wieder vor allem im Ortskern rund um den Platz der Begegnung stattfinden. Es werden aber auch die umliegenden Straßen einbezogen. Dort bauen zahlreiche Anwohner ihre Stände auf dem eigenen Hof und in den Garagen auf. Auch auf dem zentralen Platz der Begegnung selbst wird reges Markttreiben mit rund 30 Ständen und dem Kinder- Teppich-Flohmarkt sein.

Der Flohmarkt findet am Samstag, 8. Oktober, statt. Offizieller Beginn ist um 10 Uhr. Das Ende wird gegen 16 Uhr sein. Der Erlös aus den Standgebühren wird auch in diesem Jahr wieder für einen guten Zweck genutzt.

Zur Orientierung für alle Marktbesucher gibt es einen Lageplan, auf dem zu sehen ist, wo im Ort sich die Stände befinden. Diese Pläne werden zum einen im Ort verteilt angebracht sein, aber auch an Ständen zum Mitnehmen ausliegen. Es wird ein vielfältiges Angebot von Spielwaren, Büchern, Kleidung, Deko-Artikeln über Haushaltswaren und vieles mehr geben. Wer möchte, kann den Markt zu Fuß ablaufen, gemütlich spazieren gehen und flanieren. Wem die Strecken zu weit sind oder wer seine Einkäufe nicht schleppen möchte, kann mit dem Auto an den verschiedenen Parkmöglichkeiten Halt machen und so den Flohmarkt in Etappen erkunden.

Auch für Stärkung zwischendurch ist gesorgt. Drei Buchheimer Vereine werden die Bewirtung der Gäste an verschiedenen Standorten übernehmen. Darüber hinaus laden Kindergarten und Grundschule auf dem Platz der Begegnung zu Kaffee und Kuchen ein.