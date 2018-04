Erstkommunion in Buchheim

Sechs Mädchen und vier Jungen haben am vergangenen Sonntag beim feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Ewald Billharz in der St. Stephanus Kirche in Buchheim ihre erste heilige Kommunion empfangen. Vorbereitet auf diesen Tag wurden sie durch die Gemeindereferentin Marlies Kießling. Unser Bild zeigt in der ersten Reihe Marlon Fritz (von links), Timo Vögtle, Amelie Schmid, Max Frey und Anna Kohli. In der zweiten Reihe sind Angelina Piras (von links), Leon De Dominicis, Emily Vögtle , Luisa Schilling und Patricia Holzenthaler zu sehen. In der dritten Reihe stehen Pfarrer Ewald Billharz (von links) und Marlies Kießling.