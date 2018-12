Diskussion um Knecht Ruprecht flammt auf

Bei nasskaltem Schauerwetter hat die Jugendmusikkapelle Fridingen/Buchheim mit ihrer Dirigentin Daniela Knittel mit temperamentvollen Musikstücken zur Eröffnung des dritten Markttages aufgespielt.

Justizminister Guido Wolf kam direkt vom CDU-Parteitag zum Markt. Er lobte die Buchheimer und alle Marktteilnehmer, die eine wunderbare, wertvolle Tradition und Attraktion erhalten. Im Landkreis Tuttlingen würde etwas fehlen, wenn es den Buchheimer Christkindlemarkt nicht mehr gäbe. Auch die Diskussion, den Knecht Ruprecht abzuschaffen, sei ein absoluter Blödsinn, sagte Wolf unter großem Beifall der Besucher.

Das Christkind (Nele Hermann) trug ein Gedicht vor, Geschenke an Kinder gab es vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht. Der Kirchenchor Buchheim mit Dirigent Hans Peter Fritz erfreute am Nachmittag mit einigen Weihnachtsliedern. Das stimmungsvolle Ambiente lobten auch einige Besucher aus der Schweiz. Am Abend beendete der Nachtwächter mit seinem Rundgang den gut besuchten Christkindlemarkt.