Buchheimer sammeln 134 Alt-Handys

Dank der Beteiligung der Buchheimer Bevölkerung und ein wenig Unterstützung von Außerhalb hat die Gemeinde Buchheiom in den vergangenen Wochen zwei Sammelboxen mit 134 Alt-Handys füllen können. Nun werden die gefüllten Sammelboxen an die Telekom Deutschland gesandt, die diese dem Recycling zuführt. Die Erlöse aus dem Recycling werden von der Telekom Deutschland gespendet. Dadurch konnten in den vergangenen Jahren über 770 Umwelt- und Naturschutzprojekte unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Buchheim.

Seit 2016 ist die „Handy-Aktion Baden-Württemberg“ Premiumpartner der Telekom. Aus den Erlösen für die „Handy-Aktion“ von zurzeit 0,70 Euro pro Handy werden drei Bildungs- und Gesundheitsprojekte der Aktion Hoffnung, des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e.V. (Difäm) und des Evangelischen Jugendwerks (EJW) gefördert.

„Die mobile Kommunikation bestimmt unseren Alltag“, gibt Bürgermeisterin Claudette Kölzow in der Pressemitteilung der Gemeinde zu bedenken. „Handys, Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig. Woher kommen die Rohstoffe, die in diesen Geräten verbaut werden? Unter welchen Bedingungen werden sie in den Minen von Afrika, Asien und Lateinamerika aus dem Boden geholt, in Asien gefertigt und im Globalen Süden wieder entsorgt?

Wer hinter die glänzende Fassade der modernen IT schaut wird mit unmenschlichen Bedingungen in den Minen des Kongo oder Boliviens konfrontiert. Vor allem junge Menschen fertigen die Geräte in asiatischen Zulieferfirmen und Auftragsfertigern. Auf den Müllhalden Ghanas landen die ausrangierten Geräte und werden von Kindern und Jugendlichen ,recycelt’,“ so die Pressemitteilung

Und weiter: „Um einen klugen und fairen Umgang mit den Geräten zu finden, müssen die Wertschöpfungsketten der Stoffe, aus denen unsere digitalen Träume gemacht werden, transparent werden. Einblicke in die Minen und Fabriken vermitteln uns die Realität, die hinter den Geräten steht und zeigen auf, was junge Menschen im Globalen Süden erleiden, aber auch was sie tun, um ihre Lebens- und Arbeitssituation zu verbessern und wie wir sie dabei unterstützen können.“