Buchheimer Rat diskutiert Gestaltung von Grünflächen

Im öffentlichen Teil der Buchheimer Gemeinderatssitzung ist es um die Vergabe der Endreinigung im Neubau der Kinderkrippe und im Erweiterungsbau Bürgerhaus gegangen.

Architekt Alois Weiß berichtete von den zwei eingegangenen Angeboten. Einstimmig hat der Gemeinderat der günstigsten Bieterin – die Firma Ozsda aus Seitingen-Oberflacht – die Gebäudeendreinigung für knapp 5000 Euro vergeben. Im Angebot ist eine Grobreinigung mit anschließender Feinreinigung enthalten.

Anschließend wurde über die Gestaltung der Außenanlagen beraten. Bauleiter Weiß legte dem Gremium seinen Planentwurf vor. Neben Pflasterarbeiten am Haupteingang sollen noch Restflächen mit Granitschotter befüllt werden. Zur Diskussion stand die Gestaltung von Grünflächen ums Bürgerhaus und am Kindergartenneubau. Neben zwei Behinderten-Parkplätzen müssen noch Fahrradplätze und ein Stellplatz für insgesamt acht Mülleimer eingeplant werden. Nach der nicht-öffentlichen Sitzung nahmen die Gemeinderäte noch eine Vorortbesichtigung am Bürgerhaus und Kindergarten vor. Die offizielle Einweihung von beiden sanierten Gebäuden ist am 28. März geplant.

Am Sonntag 29. März, gibt es für die Bürger einen „Tag der offenen Tür“ so die Bekanntgabe von Bürgermeisterin Claudette Kölzow.