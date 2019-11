Buchheimer Kinder spenden an Tafelladen

Der Martinsgottesdienst in Buchheim ist geprägt gewesen von echter Hilfe wie einst bei St. Martin. Die Kinder des Kindergartens und der Grundschule Buchheim hatten mit ihren Erziehern und Lehrern zuvor über Armut in Deutschland geredet – und wie schnell es gehen kann, dass Menschen in schwierige Lebenssituationen geraten können. Als Resultat spendeten sie nun Lebensmittel an den Tuttlinger Tafelladen.

Nicht nur der Bettler war damals arm, auch und gerade heute gibt es auch bei uns in Deutschland Menschen, die sich nicht mehr alles leisten können. Und wenn sich das auf Lebensmittel bezieht, ist es schlimm. Deshalb gibt es die Tafelläden. Deshalb beschlossen Grundschule und Kindergarten, dieses Jahr konkret zu helfen, damit diese Menschen wieder Kraft und Hoffnung schöpfen können.

Alle Kinder überlegten, was sie den Tag über essen, und anhand dieser Überlegungen brachten sie Lebensmittel mit in den Gottesdienst, die sie den Frauen vom Tafelladen mitgeben konnten.

Leiterin Speck und zwei Mitarbeiterinnen waren vom Tafelladen aus Tuttlingen gekommen, um sie in Empfang zu nehmen. Sie spielten mit den Kindern einen Einkauf im Tafelladen durch, wo Menschen nicht alles kaufen können, weil zu wenig da ist. Gleichzeitig wandern jeden Tag etliche Tonnen Lebensmittel in die Mülltonne.

So haben die Kinder fast vier Kisten mit Lebensmitteln gefüllt, und durch die Aktion gab es dreifache Freude: Bei den Frauen, die die Lebensmittel mitnehmen konnten, bei den Kindern, die sie spenden durften – und sicher bei denen, die am nächsten Tag die Lebensmittel kaufen konnten.