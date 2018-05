Buchheim bekommt neuen Internet-Auftritt

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend ist das Gremium gerade so beschlussfähig gewesen. Von den sonst acht Gemeinderäten waren nur vier anwesend, vier hatten sich entschuldigt.

Nach kurzer Diskussion ging es um die touristische Gestaltung am Buchheimer Hans, ein Planentwurf mit drei Varianten legte das Planungsbüro Senner vor. Mit fünf Ja-Stimmen befürwortete der Rat, die Variante 2 in die Ausschreibung aufzunehmen. Neben Pflanzung von fünf Bäumen sollen Sitzmöglichkeiten, ein Infopavillon und Landschaftsmodellierungen geschaffen werden. In Miniatur soll der Bodensee, die Alpen und die Hegaulandschaft sowie die Donau mit entsprechenden Findlingen dargestellt werden. Für diese Maßnahme liegt ein Zuschussbescheid vom Tourismus Infrastrukturprogramm vor, so die Info von Bürgermeisterin Claudette Kölzow. Der Kostenvoranschlag liegt bei nahezu 40 000 Euro. Nach erfolgter Ausschreibung soll das Projekt im Herbst 2018 durchgeführt werden, so der Wunsch der Bürgermeisterin.

Ebenfalls mit fünf Ja-Stimmen befürwortete der Rat die Neugestaltung des Internet-Auftritts und die Homepage der Gemeinde auf den neueseten Stand zu bringen. Mit der Durchführung soll das Rechenzentrum beauftragt werden. Die Mittel sind im Haushaltsplan bereitgestellt, sagte die Vorsitzende.