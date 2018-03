Ein Audi ist am Freitagvormittag auf der Straße nach Bergsteig mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Die 28-jährige Fahrerin war laut Polizeimeldung auf der Kreisstraße 5940 zu weit nach links gekommen. Dabei prallte sie mit dem Lastwagen zusammen, der ihr just in diesem Moment entgegenkam. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.