9,50 Euro für einen Hektar Wald

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Buchheim war die Jagdverpachtung für den Zeitraum von 2020 bis 2029 einer der Haupttagesordnungspunkte auf der Agenda des Gremiums.

Bürgermeisterin Claudette Kölzow konnte den vollzählig erschienenen Gemeinderat und nahezu alle zehn Jäger aus der Gemeinde Buchheim begrüßen. In einer nicht öffentlichen Sitzung der Jagdgenossenschaft Buchheim wurden Veränderungen bei den Abgrenzungen der einzelnen Reviere (Jagdbögen) mit den jeweiligen Pächtern bereits abgeklärt. Die Konstellationen der vier Jagdbezirke gab die Vorsitzende bekannt. Den aktuellen Pachtpreis 1,50 Euro je Hektar Feld und 9,50 Euro je Hektar Wald möchte die Bürgermeisterin so belassen, dies wurde vom Gremium befürwortet.

Dem eigentlichen Jagdpachtvertrag nach einem Muster des Gemeindetags Baden-Württemberg mit insgesamt 16 Paragraphen auf die Dauer von neun Jahren stimmte der Rat ebenfalls zu. Mit der Zustimmung zur Vergabe der vier Jagdbezirke konnten sich die Gemeinderäte Philipp Kiene und Thomas Knittel nicht anfreunden und haben sich deshalb enthalten. Beide wollten eine Vertagung der Angelegenheit, um diese nochmals in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten, dies wurde aber mehrheitlich vom Rat abgelehnt.

Durch den Umbau von Kindergarten und Bürgerhaus hat sich im Eingangsbereich eine Veränderung ergeben, die Rathausstraße ist durch den Bau einer Zugangsrampe nicht mehr für den Autoverkehr zugelassen. Künftig kann das Teilstück nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer genutzt werden. Diese Einschränkung hat der Gemeinderat einstimmig befürwortet.

Bei der Bürgerfragestunde am Ende der Sitzung gab es drei Anfragen von den Zuhörern. So wurde die desolate Gemeindestraße zur Bäckerei Benkler angesprochen. Einen verbesserten Schallschutz im Saal des renovierten Bürgerhauses forderte ein Zuhörer und auf eine Gefahrenstelle am Bachtelweg durch dürre Bäume und Äste wurde ebenfalls hingewiesen.