4. Ausgabe des nun schon traditionellen Buchheimer Flohmarkts

Das Orga-Team des Buchheimer Flohmarkts steht wieder in den Startlöchern für den nun schon 4. Flohmarkt, der am 8. Oktober von 10 bis 16 Uhr erneut für den guten Zweck stattfinden wird. Der Flohmarkt soll wieder verstärkt im Ortskern, also auf dem zentralen „Platz der Begegnung“ stattfinden. Dennoch werden auch die umliegenden Straßen (vorwiegend: Wiesenstraße, Brunnengasse, Beuroner Straße, Donautalstraße, Molkegraben und Riffeln) mit einbezogen. Hier sollen die Anwohner die Möglichkeit haben, ihre Stände zuhause auf dem Hof und in den Garagen aufzubauen. Auf dem Platz der Begegnung können zudem auch Kinder kostenlos am Kinder-Teppich-Flohmarkt teilnehmen. Es sind bereits zahlreiche Anmeldungen von einheimischen und auch nicht ortsansässigen Teilnehmern eingegangen. Auch für vielfältige Bewirtung wird in diesem Jahr wieder gesorgt, die von den Buchheimer Vereinen übernommen wird. Weitere Infos und Anmeldeformulare können bei Renate Heuser, Telefon 0172 / 148 31 80, oder Marita Kohler, Telefon 0151 / 100 146 80, angefordert werden.