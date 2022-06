34. Hauptversammlung des Sportclubs SC BAT in Buchheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vollbesetzten Sportheim in Buchheim konnte Vorstand Peter Molitor neben den aktiven Spielern viele Ehrenmitglieder und als Gäste Bürgermeister Stephan Frickinger begrüßen, der als Wahlleiter fungierte. Im Geschäftsjahr 2021 musste der Sportclub wie im Jahr zuvor coronabedingt ein Minus in der Vereinskasse hinnehmen, berichtete Kassiererin Laura Fritz. Schriftführer Frank Wachter berichtete von Pflegearbeiten im und ums Sportheim und die neu geschaffene Sponsorenbande. Der SC BAT zählt derzeit 275 Mitglieder.

Spielausschuss-Vorsitzender Daniel Knoblauch berichtete von der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Sportverein Kreenheinstetten/Leibertingen. In einer Spielgemeinschaft sind zwei Mannschaften mit insgesamt 28 Spielern eingesetzt. Die Spielgemeinschaft wird an der Sportwoche in Meßkirch teilnehmen. Knoblauch stellte noch das neue blaue SG Vereinstrikot vor, gesponsert von Baugeschäft Artur Wohlhüter.

Jugendleiterin Miriam Bregenzer, nun sechs Jahre im Amt, berichtete von den Erfolgen der neun Jugendmannschaften mit nahezu 70 aktiven Jugendspielern. Sie wünscht sich mehr Beteiligung im Jugendvorstand und bei Versammlungen. Zu neuen Jugendleitern wurde Matthias Wohlhüter und Markus Gänßlen gewählt. Miriam Bregenzer übernimmt das Amt des Schriftführers von Frank Wachter, der sechs Jahre im Amt war. Von dem Vorstandsdreierteam wurde Peter Molitor und Rene Müller wieder gewählt. Daniel Knoblauch wird das Amt des Spielausschuss-Vorsitzenden weiterführen. Zu Beisitzern gewählt wurden Jonathan Schmid, Yannik Frey und Frank Knoblauch. Zum Platzbeauftragten in Buchheim wurde Phillip Wachter gewählt. Ralf Molitor und Rolf Liehner bleiben Kassenprüfer.

Ehrungen: Die Vereinsnadel in Gold erhielt Johannes Kiene, mit der Silbernen wurde Hans Dieter Rist und Helmut Wunderlich ausgezeichnet. Geschenke und Urkunden gab es für Werner Kehrmüller, der 400 Spiele absolviert hat, Sebastian Knittel 300 Spiele und für 200 Spiele wurden Phillip Wachter, Oliver Hafner, Marcel Schreiber und Simon Glöckler geehrt. Für 100 Spiele ausgezeichnet wurden: Marco Strobel, Florian Liehner und David Schalk.

Zum Schluss bedankte sich Vorstand Molitor bei den drei Schiedsrichtern Alfred Rudolf, Thomas Renner und Steffen Rebholz, für ihren Einsatz gab es ein Gutschein. Michael Fecht, Vorstand im Sportverein Kreenheinstetten/Leibertingen, lobte ebenso die gute Zusammenarbeit mit dem SC BAT.