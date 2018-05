SV Bubsheim holt sich den Meistertitel

Mit – vom Ergebnis her – Maßarbeit hat sich der SV Bubsheim am Sonntag vorzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A 2 und damit den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga Schwarzwald gesichert. Den Bubsheimern genügte im Spitzenspiel auf dem heimischen Kirchberg das harterkämpfte 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Verfolger FSV Schwenningen zum endgültigen Titelgewinn.

Ganz sicher sein konnte sich der SVB der Meisterschaft allerdings erst nach gut zwei Minuten Nachspielzeit, als der aus Gastgeber-Sicht nicht immer überzeugende Schiri Toranzo abpfiff. Die letzte FSV-Chance – ein 18-Meter-Freistoß von Jovanovic – war verpufft. Bubsheim musste seit der 79. Minute in Unterzahl spielen, weil Emre Karadag aus nicht klar ersichtlichem bzw. hörbarem Grund nur 60 Sekunden nach der ersten gelben Karte die zweite und damit die gelbrote Karte sah.

Spitzenreiter Bubsheim bestimmte die erste Hälfte, doch Tore blieben trotz einiger Chancen aus. Nach einem FSV-Fehler und Zuspiel von Matei traf Mark Grimm schon in der fünften Minute mit seinem 16-Meter-Flachschuss nur den linken Torpfosten. Bei zwei weiteren Chancen, jeweils eingeleitet vom starken SVB-Spielertrainer Paul Ratke, scheiterte er am guten Gästekeeper Smakovic.

Die FSV Schwenningen präsentierte sích, wie nach ihren guten Resultaten im Frühjahr zu erwarten, als technisch und spielerisch versierte Mannschaft, wirkte in der Offensive zunächst freilich eher harmlos und ohne nennenswerte Durchschlagskraft. Für ansatzweise Gefahr sorgten hauptsächlich einige Standardsituationen. Eine solche (Eckball) leitete schließlich auch kurz vor der Pause das den Spielverlauf ziemlich auf den Kopf stellende 0:1 ein. Cornea traf beim ersten Versuch zwar nur den Pfosten, erzielte dann aber im Nachschuss doch den Schwenninger Führungstreffer.

Zwei Minuten nach Seitenwechsel bot sich Jovanovic, der nach einem Fehler von Moritz Moser freie Bahn hatte, sogar die große Chance zum 0:2. Doch sein Schuss geriet zu unplatziert, so dass Grepo parieren konnte. Überhaupt wirkte nun die FSV im Angriff deutlich agiler. Tsamourlidis scheiterte nach Vorarbeit des quirligen Nimani mit seinem Schuss ins kurze Eck an Grepo. Bubsheim tat sich etwas schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Marvin Moser setzte einen 20-Meter-Schuss knapp vorbei, dann zwang Jan Rubner aus 25 Metern FSV-Torwart Smakovic zu einer Glanzparade. Doch den folgenden Eckstoß nutzte der junge Moritz Moser per Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Danach sann der Tabellenführer vor allem aufs Sichern des so wichtigen Punktgewinns, während die FSV auch in Überzahl nicht mehr entscheidend zuzusetzen vermochte.

„Es war ein starkes Spiel beider Mannschaften und ein verdientes Unentschieden“, meinte nachher der glückliche SVB-Spielertrainer Paul Ratke, dessen Team auf den angeschlagenen Routinier Otto Waal verzichten musste.