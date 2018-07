Schüler zeigen Gefühle beim Theater

Ein besonderes Theaterstück haben die Schüler der Grundschule Bubsheim gezeigt. Pantomimisch, klanglich und mit verfremdeten Gegenständen drückten sie auf der Bühne Gefühle aus. Höhepunkt war das Zusammenbauen einer Freundschaftsmaschine, zu der alle Schüler auf die Bühne kamen, um gemeinsam mit ihren Schulkameraden zu singen.

Seit Beginn des Schuljahres beschäftigten sich die Schüler und Lehrer der Grundschule Bubsheim in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen damit, wie man pantomimisch und klanglich Gefühle ausdrücken kann. Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen wurden dann in einer Projektwoche zu dem Stück „GEmeinFÜHLsam“ zusammengesetzt, in dem große, flexible Aluminiumröhren, silberne Kisten, ein neun Meter langer Stoffschlauch, weiß und schwarz gekleidete Schauspieler sowie Orff-Musikanten und Geräuschemacher einen wahren Gefühlswirrwarr herstellen. Aufgelöst wird das Ganze dann durch den Bau einer Freundschaftsmaschine, zu der am Schluss alle Schüler auf die Bühne kommen, um gemeinsam ihr Freundschaftslied zu singen.

Premiere des Stückes war anlässlich der Internationalen Musischen Tagung im Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen. Danach folgten zwei weitere Aufführungen an der Grundschule in Bubsheim. Der große Applaus belohnte alle Akteure für die intensiven und nicht immer einfachen Probearbeiten.

Das Theaterspiel ist im Schulkonzept der Grundschule Bubsheim verankert. Es bietet die Möglichkeit, dass sich alle Kinder der Schule in einem Projekt engagieren und integrieren, um sich dann gemeinsam auf der Bühne zu präsentieren. Das nächste große Theaterprojekt mit allen Schülern wird anlässlich des 60. Geburtstages des Schulhauses in zwei Jahren auf die Bühne gehen. Informationen zur Grundschule Bubsheim und weitere Bilder vom Theaterstück „GEmeinFÜHLsam“ gibt es auf der Internetseite www.Grundschule-Bubsheim.de .