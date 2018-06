Kandidaten sind von Offenheit angetan

Wer nach Weihnachten zuhause war, der hat die drei Bubsheimer Bürgermeister-Kandidaten persönlich kennen gelernt. Den alle drei, Thomas Leibinger (48), Georg Zindeler (56) und Marcel Bones (41) haben oder werden alle Häuser persönlich besucht und ihre Wahlprospekte abgegeben haben. Alle drei ziehen eine sehr positive Bilanz eines kurzen, intensiven und fairen Wahlkampfs. Am Sonntag werden es die rund 800 Bubsheimer Wahlberechtigten wohl nicht leicht haben.

Was alle drei Kandidaten, die wir um eine kurze persönliche Bilanz gebeten haben, übereinstimmend sagen, ist, dass die Bürger ein sehr großes Interesse an dieser Wahl haben und dass sie sich vor allem auch darüber freuen, dass es tatsächlich eine Wahl, eine Aus-Wahl unter drei ernstzunehmenden Kandidaten ist. Denn seit 1948 gab es das noch nie in Bubsheim, immer sei nur ein ernst zu nehmender Kandidat zur Wahl gestanden.

Neben der heute, Donnerstag, um 14 Uhr im Sportheim stattfindenden Veranstaltung mit allen drei Kandidaten vor allem für Senioren, haben auf Thomas Leibingers Programm vier Wahlveranstaltungen gestanden. Einmal hatte er ins Sportheim, einmal in die Traube eingeladen und dann das Gespäch in den Jugendräumen JiB und B1 gesucht. Und dabei die Jugendlichen etwas überrascht. JiB ist eher der Jugendraum der „eingesessenen“ Bubsheimer und B1 eher der der Spätaussiedler-Neubürger. Und beiden habe er gesagt, dass sie in fünf bis zehn Jahren an den Schalthebeln sitzen werden und daher zu einem Gemeinsinn zusammen finden müssten. Anzuerkennen, dass beide Gruppen von einander genau dasselbe dächten („die wollen nichts von uns wissen“) habe den erste Schritt zu einer fruchtbaren Kommunikation gemacht, die es fortzuführen gelte, meint Leibinger.

Apropos Kommunikation – die Freude und das Bedürfnis der Bubsheimer über die anstehenden drängenden Themen Sanierung, Integration, Zukunft des Alters und anderes zu sprechen – die hat nicht nur Leibinger gespürt.

Marcel Bones hat diese Diskussionsfreude überrascht. Oft habe sich der der kurze Kennenlern-Besuch in den Häusern auf eine halbe Stunde ausgeweitet. Eine eigene gut besuchte Veranstaltung habe er im Sportheim gehabt, ansonsten neben den Hanusbesuchen auch des Gespräch beim Theater oder auch in der Kirche zu Weihnachten gesucht. „Ich bin sehr, sehr freundlich aufgenommen worden“, sagt Bonus, die Leute wollten wissen, wer er sei und wofür erstehe. Er denke, dass man ihm den Willen zum Gestalten und langfristigen Einsatz angenommen hat. Die Bürger hätten zum Beispiel Fragen aufgeworfen wie es denn mit den Senioren im Dorf weiter gehe. „Man muss das Ohr an den Leuten haben“, sagt Bones.

Den fairen Wahlkampf, kein böses Wort über einen anderen Kandiaten, das schätzt auch Georg Zindeler . Auch er wird am Ende des Wahlkampfs zu zwei eigenen Veranstaltungen eingeladen haben, von Haus zu Haus gegangen sein. Und er habe auch mit Groß-und Kleinunternehmern Gespräche geführt. Er sei offen aufgenommen worden „die Leute haben sich gefreut zu sehen, wer hinter dem Foto steht“. Die Wahl sei, egal ob bei eingesessenen oder Neubürgern, sehr präsent gewesen. ob sich das in der Wahlbeteiligung niederschlägt, wisse man nicht. Aber „dieses aktivem, faire Interesse, das hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet.“ Die Leute interessierten sich seine Erfahrung in Verwaltung und Sanierung und für die damit zusammenhängenden Fragen und persönliche Themen, die er sich aufgeschrieben hat.