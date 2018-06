Friedrich beschwört „teuflischen Plan“

Fast hätte ihm der Platzhirsch die Schau gestohlen: Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) schwor in seiner Wahlkampfrede am Donnerstagabend auf Einladung der Firma Anton Häring in Bubsheim die Mitglieder – darunter auch viele ältere und viele aus dem Kreis Rottweil – auf einen gesetzten konservativen Wahlkampf ein. Während der CDU-Bundes-Fraktionsvorsitzende und hiesige Wahlkreisabgeordnete Volker Kauder anschließend vor allem auf die brennenden Fragen der Region, gerade der Region Heuberg einging: Infrastruktur, Gesundheit, Arbeitsplätze. Detailliert, kenntnisreich. Vor allem was die Diskussion um die Trossinger Musikhochschule anging.

Und fast hatte man den Eindruck, dass zeitweilig der Bundesminister auch etwas anderes unter Mittelstand verstand, als Hausherr Jürgen Häring, der in seinen einleitenden Worten klar angemahnt hat, das Politik Kontrolle über neoliberale Exzesse zu halten habe. Ganz im Gegensatz etwa zu einem Unternehmen wie Häring, das zwar drei Viertel der Mitarbeiter im Ausland beschäftigt, aber nicht daran denke, den Heuberg, die Heimatgemeinde zu verlassen: „Wir fühlen uns dem Wohlergehen der Menschen verpflichtet“. Die politische Klasse habe sich von den Menschen entfernt, so Häring, das zeige die Wahlbeteiligung. Die jetzige Regierung habe deshalb de facto nur 34,3 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Wichtig sei es aber, so Häring, die Menschen mitzunehmen.

Zu beiden Themen sagte Friedrich erwartungsgemäß nicht viel. Dafür allerdings - als Innenminister - viel über die islamistische Gefahr, die Ausnutzung des Sozialstaats durch Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien. Ein von ihm vorgelegter Gesetzentwurf gegen Hassprediger sei von den SPD-regierten Ländern abgelehnt worden.

Kerniger Satz

Für den kernigen Satz: „Wer sich in unserem Lande nicht ordentlich aufführt, muss wieder dahin zurück, wo er herkommt“, erntete Friedrich Beifall vom Publikum. Und für die nötige Zuwanderung legte er die Lösung vor: eine Zweiteilung zwischen den Ausnutzern und jenen die „in unserem Land etwas schaffen wollen“. Beispiel spanische Jugendliche.

Auch Friedrich beschwor – wie FDP-Landes-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Abend zuvor in Spaichingen - die sozialistische Gefahr bei der Bundestagswahl mit etwas drastischeren Worten: „ein teuflischer Plan“, der eine von den linken geduldete Minderheitsregierung vorsieht. Auch die Einschätzung der Eurokrise und Griechenland war in etwas die selbe („Der Schröder hat sie reingelassen“) und der Schrecken über den drohenden Übergriff auf das Schnitzel seitens der Grünen klangen sehr ähnlich. Deshalb sei es notwendig, die konservativen Wähler zu mobilisieren, damit nicht Verhältnisse wie in Frankreich drohten mit 25 Prozent Jugendarbeitslosigkeit.

„Freiheit ist unser Thema, Freiheit und Sicherheit“, rief Friedrich den Zuhörern zu, das wisse man erst zu schätzen, wenn man in einem Land sei, wo man seine Kinder nur mit dem Auto zur Schule bringen könne wegen Entführungsgefahr oder damit rechnen müsse, dass ständig eingebrochen werde. Aber die wirkliche Bedrohung gehe von den Islamisten aus. Und da müsse es „von Rechtsgrundlagen und durch Parlamente kontrollierten Behörden“ wie der NSA doch gestattet sein, für Sicherheit zu sorgen. „Die Bedrohung der Freiheit kommt nicht von Behörden eines demokratischen Staates,“ sagte Friedrich zum Erstaunen mancher und erläuterte, dass der BND so genannte strategische Aufklärung, also nur die Existenz von Kontakten in spezielle Länder wie dem Yemen an. Ob allerdings der sich selbst am Computer radikalisierte Soldatenmörder von Frankfurt, den Friedrich auch anführte, damit zu schnappen gewesen wäre, bleib offen.

CDU-Kreisvorsitzender Tobias Schumacher und Volker Kauder mahnten, die Anhängerschaft zu mobilisieren. Wenn es allen gut ginge sei es die größte Gefahr, nicht wählen zu gehen.