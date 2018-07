Wehr ist seit 75 Jahren im Einsatz

Dass die Freiwilligen Feuerwehren eine wertvolle Institution in der Gesellschaft darstellen, zeigten die zahlreichen Honoratioren beim Festakt des 75-jährigen Jubiläums der Böttinger Wehr verbunden mit dem 30-jährigen Bestehen der Jugendabteilung. Im Anschluss standen Ehrungen für verdiente Kameraden an.

„75 Jahre Feuerwehrgeschichte – das ist Tradition“, sagte Kommandant Michael Grimm. Das sei unendlich viel Idealismus und ehrenamtliche Arbeit, das seien viele Hände und Namen. Die Wehrmänner begannen das Jubiläum mit einem Gottesdienst in der St. Martinskirche. Anschließend füllte sich die Mehrzweckhalle mit geladenen Gästen zum Festakt.

Vieles habe sich in 75 Jahren seit der Gründung in der schwierigen Zeit des Nationalsozialismus in der Freiwilligen Feuerwehr verändert, zitierte Grimm. Das Aufgabengebiet sei vielseitiger und umfangreicher geworden. Zur Feuerwehr gehöre eine Jugend, die Garant für die Zukunft sei. So wurde vor 30 Jahren der Schritt in diese Richtung eingeschlagen, die jetzt Früchte trägt. Laufend könnten Jugendliche in die aktive Wehr übernommen werden, freute sich der Kommandant.

Bürgermeister Gerhard Minder meinte, dass das rege Interesse der Böttinger im Vorfeld dieses Jubiläumswochenendes zeige, wie sehr der Dienst der Feuerwehrmänner und -frauen zum Wohle aller geschätzt werde und welche Verbundenheit zwischen Wehr und Gemeinde herrsche. „Die Bürger wissen, dass man sich auf Sie verlassen kann“, lautete das dicke Lob des Bürgermeisters. „Ganz besonders freue ich mich über das große Interesse der 20 Jugendlichen in der Jugendabteilung“, so Minder. Rechtzeitig hatte der Bürgermeister das Geschenk zum Jubiläum bestellt. Leider werde der neue Mannschaftstransportwagen erst im Frühjahr eintreffen.

In eine ganz andere Richtung lenkte Landrat Guido Wolf MdL seine Grußworte. Nach dem Lob auf die schlagkräftige Wehr und deren Stellenwert galten seine Worte hauptsächlich dem Ehrenamt sowie den Angehörigen und Partnern der Wehrleute. Diese seien es im Hintergrund, die das Engagement mittrügen und durch Unterstützung überhaupt ermöglichten.

Dank an die Männer und Frauen, die sich für den Brandschutz einsetzen, sprach der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen, Ernst Heinemann. 75 Feuerwehren seien im System zusammengeschlossen, die im Kreis wertvolle Arbeit leisteten. Kreisjugendwart Patrick Heim freute sich über den langen Bestand der Böttinger Jugendwehr. Das zeuge von einer „progressiven Jugendarbeit“, die etwas bewege.

Zur Freude aller zauberte Pfarrer Johannes Amann Verbindungspunkte zu Feuerwehr und Kirche sowie Ministranten aus den mitgebrachten Stiefeln. Kommandant Thomas Hold von der Partnergemeinde Wilschdorf /Sachsen hob die jahrelange Freundschaft der beiden Wehren hervor. Die ganze Mannschaft von Wilschdorf war zu Besuch. Weitere Grußworte sprachen Kommandant Heiner Sauter von der Mahlstetter Wehr und Markus Villing im Namen der örtlichen Vereine. Alle Redner hatten Geschenke dabei.

Als Besonderheit zum 75-jährigen Feuerwehrjubiläum brachte der Heimatverein mit der Feuerwehr das neue „Böttinger Heimatblättle“ heraus, das vom Vorsitzenden Dietmar Mattes vorgestellt wurde. (al)