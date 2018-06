Tontarra und Theis schießen FV 08 Rottweil zum Sieg

Die Fußballfrauen des FV 08 Rottweil haben sich auf dem Sportgelände des SV Böttingen vor 400 Zuschauern durch einen 2:1-Erfolg gegen den SV Unterdigisheim den Bezirkspokal gesichert. Nachdem sie 2012 und 2017 den Pokalsieg verpasst haben, ist es ihnen nun im dritten Anlauf gelungen, den begehrten Pokal nach Rottweil zu holen.

Doch bis es soweit war, musste die Mannschaft vom Trainerteam Heiko Weisser und Michael Günthner nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit, im zweiten Durchgang Schwerstarbeit verrichten.

Bei sommerlichen Temperaturen kam Rottweil nur schwer in die Gänge, weil die Mannschaft von SV-Trainer Eugen Neufeld die Räume eng machte, und den Nullachterinnen so nur wenig zuließ. Auf der anderen Seite sorgten die Unterdigisheimerinnen mit gradlinig vorgetragenen Angriffen für Torgefahr. In der 13.Minute erzielten sie durch Franca Fuhrmann den Führungstreffer. Auch danach setzte Unterdigisheim die Akzente und verpasste durch Larissa Wäschle (28.) knapp den zweiten Treffer. Auch danach bekam Rottweil keinen Zugriff auf das Spiel. Erst kurz vor der Halbzeit kamen sie zu einer ersten guten Möglichkeit durch einen Kopfball von Fabienne Tontarra, der das Ziel aber verfehlte.

Die Kabinenpredigt von Trainer Heiko Weisser schien ihre Wirkung nun sichtbar hinterlassen zu haben. Rottweil hatte nun mehr Spielanteile und entwickelte mehr Zug zum Tor und Fabienne Tontarra (72.) traf nach einem Abwehrfehler zum 1:1.

Bei Unterdigisheim machte sich in der Schlussphase ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Rottweil dagegen konnte zulegen. In der 86. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Gelb-Schwarzen belohnt, als Deborah Theis nach einer Flanke von Nadja Stummer zum 2:1 traf.

FV 08 Rottweil: Selina Gall, Myriam Scheidel, Lisa Bentzinger, Natalie Hriso (63. Marline Stummer), Laura Flaig, Anna Manger (56. Nina Dolch), Nina Plietsch, Fabienne Tontarra (90.+3 Diana Baur), Nadja Stummer, Alisa Leopold, Deborah Theis.

SV Unterdigisheim: Kim Gehring, Tatjana Wäschle, Dunja Freudenmann, Ricarda Hotz, Nadja Teufel (80. Laura Linder), Judith Freudenmann (66. Vanessa Wäschle), Sabrina Boss, Corinna Linder, Yvonne Wäschle, Tatjana Weiger, Larissa Wäschle (54. Lea Mauch).

Tore: 0:1 (12.) Franka Fuhrmann, 1:1 (72.) Fabienne Tontarra, 2:1 (86.) Deborah Theis. - Schiedsrichter: Tobias Neumann (Rottweil). - Zuschauer: 400. - Gelbe Karten: 1/1. (rn)