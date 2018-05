SpVgg Trossingen besiegt VfL Mühlheim verdient 3:1

Die SpVgg Trossingen ist Pokalsieger des Fußballbezirks Schwarzwald. Die Musikstädter besiegten am Donnerstag vor rund 800 Zuschauern in Böttingen den VfL Mühlheim verdient 3:1. Dimitri Stroh hatte mit zwei Toren kurz vor der Pause maßgeblichen Anteil am Sieg der SpVgg. Die Mühlheimer konnten nicht ihre Normalform abrufen.

In der Anfangsphase waren beide Mannschaften darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Viele Fouls im Mittelfeld verhinderten einen Spielfluss. Die Mühlheimer, Bezirksliga-Meister und Aufsteiger in die Landesliga, liefen zu lange mit dem Ball und spielten damit dem Gegner in die Karten. So kamen die Trossinger, augeblicklich Tabellenfünfter in der Bezirksliga, immer wieder in die Zweikämpfe und in Ballbesitz.

Den ersten Abschluss hatten die Musikstädter. Nach einem Eckstoß von Mark Stegmann kam Alexander Sopelnik etwas unverhofft zu einem Direktschuss, verfehlte aber das Tor. Auf der anderen Seite lief der Ball in der zwölften Minute beim VfL erstmals über drei Stationen, der Distanzschuss von Marc Bippus verfehlte jedoch das Tor. Als in der 18. Minute Felix Raith am Ball vorbeischlug, schoss Maximilian Bell aus 22 Metern knapp am Trossinger Gehäuse vorbei. Doch die SpVgg versteckte sich nicht, versuchte ihrerseits nach vorne zu spielen. Emanuel Alexi hatte in der 29. Minute bereits einen VfL-Spieler stehen lasen, als ihm dann der Ball im Strafraum doch noch vom Fuß genommen wurde.

In der 39. Minute hatten die Mühlheimer ihre bis dahin beste Möglichkeit, als nach dem dritten Eckball Leon Waizenegger mit dem Kopf Stefan Rebholz bediente, dessen Kopfball aber aus kurzer Distanz knapp über das SpVgg-Gehäuse strich.

Als viele schon mit einem 0:0 zur Pause rechneten, schlug die SpVgg noch zweimal zu. Als Bippus verletzt am Mittelkreis lag spielten die Trossinger ihren aussichtsreichen Angriff weiter und Dimitri Stroh erzielte mit einem strammen 25-Meter-Schuss unhaltbar für Oliver Becker das 1:0. In der 45. Minute konnte Waizenegger nach einer Flanke nicht entscheidend klären, Stroh schaltete blitzschnell und hämmerte die Lederkugel aus sechs Metern zum 2:0 in die Maschen.

In den ersten zehn Minuten nach der Pause versuchten die Mühlheimer, Druck aufzubauen. In der 46. Minute kam Rebholz an eine Flanke von Sören Lurz nicht heran, in der 50. Minute verfehlte ein Schlenzer von Philipp Wolf knapp das Tor. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer hatte Waizenegger in der 55. Minute, als er aus fünf Metern links am Tor vorbeischoss.

Die Trossinger machten es nur eine Minute später besser. Nachdem Torhüter Becker einen Ball hatte abklatschen lassen wurde Marco Mazzeo nicht entscheidend gestört und erzielte im Nachsetzen mit einem Schuss unter die Latte das 3:0.

Dieser Treffer hinterließ beim VfL Wirkung, der danach kaum zu zwingenden Aktionen kam. Hendrik Hilzinger traf dann in der 76. Minute mit einem haltbaren 25-Meter-Schuss zum 3:1. Danach erwachten die Mühlheimer zwar noch einmal und verstärkten die Offensivbemühungen. Sie kamen aber nur noch zu einer Chance, als Waizenegger in der 90. Minute einen Kopfball nicht richtig plazieren konnte. Auf der anderen Seite vergab Stroh noch zwei Konterchancen für Trossingen.

Trainerstimmen

Ronny Warnick (SpVgg Trossingen): „Die Einstellung bei uns hat gestimmt. Die effektivere Mannschaft hat gewonnen. Wir haben uns auf die Defensive konzentriert und bis auf den Fernschuss kaum etwas zugelassen.“

Andreas Probst (VfL Mühlheim): „Wir waren zu nervös und zu weit von den Männern weg. Die erste halbzeit war eine Katastrophe. Trossingen hat verdient gewonnen.“

SpVgg Trossingen: Stefano Losardo, Waldemar Giebelhaus, Artur Anselm (ab 32. Minute Harry Braun), Emanuel Alexi, Christian Balde, Marco Mazzeo (61. Matthias Ott), Dimitri Stroh (85. Piero Losardo), David Renz (64. Richard Engelhardt), Alexander Sopelnik, Mark Stegmann, Felix Raith. - VfL Mühlheim: Oliver Becker, Sören Lurz, Andreas Komforth, Sebastian Gleich (74. Kai Stelter), Maik Schutzbach, Marc Bippus (54. David Schmid), Lukas Kalmbach, Leon Waizenegger, Philipp Wolf, Maximilian Bell (61. Kevin Schröder), Stefan Rebholz (70. Hendrik Hilzinger). - Tore: 1:0 (41.) Dimitri Stroh, 2:0 (45.) Dimitri Stroh, 3:0 (56.) Marco Mazzeo, 3:1 (76.) Hendrik Hilzinger. - Schiedsrichter: Maurice Rummel (Frommern). - Zuschauer: 800. - Gelbe Karten: 1/2.