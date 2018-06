Robo-Bienen und die Blechdosen-Laufroboter sind der Hit

Eine Woche lang haben sich die Schüler der Grundschule Böttingen wahlweise mit Dinosauriern, Rittern, Robotern, dem Thema „Kindheit – früher und heute“ oder den Proben für ein kleines Musical beschäftigt. Am Freitagnachmittag durften sie ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern alles präsentieren, was sie gebastelt, gemalt, gelernt oder eingeübt hatten.

Selbst Rektor Robert Frech, der die ganze Projektwoche über mit seinem Kollegen-Team am Werkeln und Organisieren war, zeigte sich bei der Begrüßung überwältigt – sowohl von den gelungenen Projekten als auch vom Zuspruch der Gäste.

Weil es draußen zu kühl war, fand die ganze Fete in der Festhalle statt, was der Feierlaune keineswegs schadete. Schon am Eingang empfingen Dinosaurier aller Arten die Besucher. Die Kinder der Dino-Gruppe haben Dino-Skelette rekonstruiert, Fossilien nachgestaltet und in kleinen „Terrarien“ aus Schuhkartons eine kleine Dino-Welt mit Vulkanen dargestellt. Eine Großmutter durfte sogar erleben, wie ihr Enkel mit Hilfe von Essig, Backpulver (Natron) und etwas roter Farbe einen Vulkanausbruch simulierte.

Die Ritter der Böttinger Schule haben Schwert und Schild samt Ledersack hergestellt. Ein paar aus Karton gebastelte Klassenzimmer „von früher“ erinnerten die Eltern und vor allem die Großeltern an vergangene Schulzeiten. Und mancher schmunzelte, als er las, wie sich ein Schüler einst zu verhalten hatte: „Jeder stellt seine Füße genau nebeneinander auf den Boden. Sämtliche Kinder schauen dem Lehrer fest in die Augen.“

Ausstellungsmagnete waren die kleinen Robo-Bienen und die Blechdosen-Laufroboter. „Sobald sie auf ein Hindernis stoßen, drehen sie ab“, erklärte Jack allen, die es wissen wollen. Lara Marie, das einzige Mädchen in der „Roboterbaugruppe“, taufte ihren Bienen-Roboter spontan Willi. Um die Kinder noch neugieriger zu machen, hatte jede Gruppe zuvor einen zum Thema passenden Ausflug gemacht – ins Museum Dotternhausen, zum Schloss Hohenzollern, ins Freilichtmuseum Neuhausen oder zur Böttinger Automations-Firma SHL AG.

Nachdem sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, kam der Höhepunkt des Nachmittags, das Musical „Festival der Waldtiere“. Frech und Musiklehrerin Sabine Nagel haben es einstudiert und darauf geachtet, dass alle Affen, Hasen und Wildschweine beim „Casting“ mit zwei Mäusen in der Jury gut wegkamen. Jeder führte vor, was er kann. Am Ende stellten Schauspieler und Zuschauer zufrieden fest: „Gemeinsam sind wir stark – jeder auf seine Art“.

Ein Tanz der Musik-AG und eine musikalische Vorführung der „Kooperationsgruppe Schule und Musikverein“ bestätigten diese Erkenntnis. Auch Bürgermeister Benedikt Buggle sowie sein Vorgänger Gerhard Minder hatten mit ihren Familien Spaß an den Präsentationen. Schulleiterkollege Robert Bolsinger von der Grundschule Bubsheim machte den Böttingern ebenfalls seine Aufwartung. (sg)