Ort investiert 1,3 Millionen Euro

Die Waldwirtschaftsplanung für 2010 sowie der Gemeindehaushalt für das kommenden Jahr sind in der jüngsten Böttinger Gemeinderatssitzung behandelt worden. Abgelehnt hat der Rat einen Antrag des Musikvereins auf die Bezuschussung der Kooperation Schule-Verein.

Der Leiter der Forstamtsaussenstelle Wehingen, Oberforstrat Sprich, und Revierförster Müller erläuterten den Gemeinderäten die Waldwirtschaftsplanung für 2010, der der Rat zustimmte. Sie planen mit einem Überschuss in Höhe von 12 400 Euro. Als Hiebsplanung wurden 1 480 Festmeter festgelegt. An Brennholz stehen seitens der Gemeinde nur 150 Festmeter zur Verfügung. Das Brennholz soll nach dessen Bereitstellung zur Versteigerung kommen.

Ebenfalls einmütig stimmte der Gemeinderat der Haushaltssatzung 2010 zu. Danach belaufen sich die Gesamteinnahmen und -ausgaben der Gemeinde auf 4 229 350 Euro. Investiert werden sollen 1 314 000 Euro Wichtigste Vorhaben für 2010 sind unter anderem die Fertigstellung des neuen Wasserhochbehälters, die Anschaffung eines MTW für die Feuerwehr (dafür gibt es vom Land einen Regelzuschuss von 10000 Euro), der Austausch der Heizungsanlage im Vereinsheim und in der Schule und bei Zuschussgewährung die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges.

Im Vereinsheim an der Karlstraße will die Gemeinde, um den vorhandenen Gastank weiterhin nutzen zu können, eine Gastherme einbauen lassen. Die Maßnahme beläuft sich auf rund 17 000 Euro. Die Gemeinde bekommt hierfür Zuschüsse aus dem Konjunkturprogramm II in Höhe von rund 75 Prozent.

In nichtöffentlicher Sitzung befasste sich der Rat mit einem Antrag des Musikvereins auf laufende Bezuschussung der Kooperation Schule-Musikverein. In der Diskussion kam zum Ausdruck, dass es für die Vereine immer finanziell aufwendiger wird, eine gute Jugendarbeit und aufrecht zu erhalten. Trotzdem wollte der Gemeinderat nicht bei einem einzelnen Verein in eine dauernde Bezuschussung dieser Arbeit eintreten. Die Gemeinde werde aber jeden Verein, welcher größere Anschaffungen oder Investitionen hat, auch künftig nach besten Möglichkeiten unterstützen.