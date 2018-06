Gruppe „Die 8“ spielt fetzige Lobpreislieder in der Böttinger Pfarrkirche

Wenn Musiker zusammentreffen und zudem auf derselben Wellenlänge liegen, dauert es unter Umständen nicht lange, bis sie sich zusammen tun und etwas Gemeinsames auf den Weg bringen. Genau so geschehen unlängst auf dem Heuberg mit „den Acht“. Am Freitag, 29. Juni, sind sie erstmals in der Pfarrkirche St. Martinus in Böttingen zu hören.

Zufällig trafen sich „Die 8“ immer mal wieder, nicht zuletzt in Gottesdiensten und auf verschiedenen christlichen Musikevents. Die einen pflegten bereits Freundschaften untereinander, andere waren sich fremd. Doch alle kannten sich eben „vom Sehen“. Und eines hatten die Acht gemeinsam. Jeder von ihnen spielte schon längere Zeit mit dem Gedanken, das „Feuer des Lobpreis“ zu verbreiten.

Mit lebendigen, fetzigen Lobpreisliedern, mit Impulsen aus der Bibel, mit Stille und Begegnungen möchten die Musiker auch „kirchenferne“ Menschen wieder näher an den Glauben heranführen.

Mit Pfarrer Johannes Amann fand die Gruppe recht schnell auch einen Pfarrer, der seinerseits sich diesbezüglich auch schon seine Gedanken gemacht hatte und offen für Neues ist. Und wenn es seine Zeit erlaubt, klinkt er sich gerne das eine oder andere Mal mit ein.

Am Freitag, 29. Juni, spielt die achtköpfige Lobpreisgruppe nun zum ersten Mal gemeinsam vor Gästen in der Böttinger Kirche und hofft, mit ihrer Musik Christen von nah und fern zu begeistern. Es erwartet die Gäste ein Abend mit lebendigen Lobpreisliedern, mit Gebeten und Worten aus der heiligen Schrift. Im Anschluss sind alle zur Begegnung bei Tee eingeladen.