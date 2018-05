Die beiden Bezirksligisten VfL Mühlheim und SpVgg Trossingen bestreiten am Donnerstag (Fronleichnam) das Endspiel um den Pokal des Fußballbezirks Schwarzwald. Der Anpfiff ist für 15.30 Uhr vorgesehen. Bereits um 13.30 Uhr stehen sich an gleicher Stätte im Finale der Frauen der FV 08 Rottweil und der SV Unterdigisheim gegenüber.

Andreas Probst, Trainer des Bezirksliga-Meisters VfL Mühlheim, erwartet einen starken Gegner: „In einem Finale stehen die Chancen 50:50. Trossingen hat eine Top-Mannschaft mit guten Einzelspielern.“ Der VfL-Coach glaubt, dass, wenn beide Teams an ihre Leistungsgrenze gehen werden, Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. Probst: „Trossingen hat eine körperlich starke Mannschaft mit erfahrenen Akteuren. Die SpVgg ist mit Alexander Sopelnik und Waldemar Giebelhaus in der Defensive, mit Christan Balde und Dimitri Stroh in der Offensive gut besetzt.“

Die Mühlheimer können erstmals in ihrer Geschichte das Double holen, die Meisterschaft und den Pokal gewinnen. Die Motivation ist entsprechend groß. „Wir müssen uns gegenüber dem 0:2 am Sonntag in Tuttlingen steigern. Aber das werden wir auch tun“, ist Probst überzeugt. Andreas Komforth, Maik Schutzbach und Kevin Schroeder werden wieder in den Kader rücken. Fraglich ist nur Philipp Wolf. Der Kapitän laboriert an einer Handverletzung. Probst: „Er bekommt eine Schiene. Wenn es geht, ist er dabei.“

Besonders groß ist die Vorfreude auf das Finale bei der SpVgg Trossingen. „Wir freuen uns. Die Jungs hatten noch nie ein Endspiel. Sie sollen den Tag genießen“, sagt Ronny Warnick. Der Trainer hat in der Punkterunde mit der SpVgg in Mühlheim 0:3 verloren, daheim aber 3:0 gewonnen. Warnick: „Man darf den Sieg nicht überbewerten. Damals haben wir auf unserem Kunstrasen gespielt. Aber er gibt uns Hoffnung. Wir fahren nicht zum Spalier-Stehen zum Finale. Wir trauen uns zu, Mühlheim auch auf neutralem Platz schlagen zu können. Aber dann muss jeder Spieler 100 Prozent Leistung bringen.“

Die Trossinger sind momentan gut drauf, haben in der Punkterunde fünf der vergangenen acht Spiele gewonnen und in diesem Zeitraum im Pokal den SC Lindenhof und den FV 08 Rottweil ausgeschaltet. In der Bezirksliga verfügen die Musikstädter, die sich wieder auf den fünften Platz vorgearbeitet haben, über die drittbeste Offensive mit bisher 75 erzielten Toren. Die erfolgreichsten Torschützen sind Emanuel Alexi mit 19 und Dimitri Stroh mit 18 Treffern.

Warnick selbstkritisch: „Wir haben keine ideale Runde gespielt. Da wäre jetzt der Pokalsieg super.“ Verzichten muss der SpVgg-Coach auf Kai Hartelt und Eugen Walter (im Urlaub).

Warnick zum Hegauer FV

Der in Engen wohnende Warnick wird zum Saisonende bekanntlich bei der SpVgg Trossingen aufhören. Sein Nachfolger ist Mario Bibic, der derzeit noch den SV Obereschach trainiert (wir berichteten). Warnick selbst übernimmt in der kommenden Saison das Traineramt beim Hegauer FV. „Da habe ich es vier Minuten bis zum Sportplatz“, sagt Warnick. Der bisherige Coach Lars Kohler rückt auf eigenen Wunsch als Co-Trainer ins zweite Glied. Beide haben in der gleichen Konstellation bereits früher beim Hegauer FV gearbeitet.

Der VfL Mühlheim bestreitet am Donnerstag sein drittes Finale in den vergangenen vier Jahren. 2015 wurde der VfL in Rottweil durch einen 4:1-Sieg gegen den FSV Zepfenhan erstmals Bezirkspokalsieger und wiederholte diesen Erfolg ein Jahr später in Aldingen mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Seedorf.

Auch die SpVgg Trossingen hat nach der Spielklassenstrukturreform 1978 zweimal den Pokal gewonnen: 1984 in Spaichingen durch einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den damaligen FC 08 Tuttlingen und 1988 in Durchhausen durch einen 3:2-Erfolg gegen den SV Gosheim. 30 Jahre mussten die Musikstädter wieder auf einen Finaleinzug warten.

Am 2. Juni 1988 besiegten die Trossinger als Kreisliga-A-Tabellenführer den Bezirksligisten SV Gosheim vor 250 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch 3:2. Norbert Hauser (28. Minute), Bernd Messner (39.) und nochmals Norbert Hauser (44.) machten aus dem frühen Rückstand durch Martin Zischka (10.) eine 3:1-Führung. Nicola Grcic konnte durch einen Foulelfmeter in der 85. Minute für Gosheim nur noch verkürzen.

Die erfolgreiche Trossinger Pokalmannschaft von 1988: Boro Spehar, Thilo Deutsch, Mijo Visnic, Benno Nelipowitz, Lothar Jauch (Spielertrainer), Oliver Haller, Dietmar Fetzer, Bernd Messner, Norbert Hauser, Günther Flämig, Heiko Seitz, Markus Eichhorn und Jochen Schröck. Drei Tage später machten die Trossinger durch einen 3:0-Sieg gegen den SV Böttingen die Meistershcaft in der Kreisliga A und den Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt.