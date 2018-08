Bürgermeister macht schon im Juni Ferien

Derzeit herrschen hier mediterrane Temperaturen. Viele machen sich hier in der Heimat ein paar schöne Tage, viele verreisen aber auch. Wir haben die verschiedensten Leute gefragt, wie sie ihren Sommer verbringen.

Benedikt Buggle, Bürgermeister von Böttingen: „Wir haben es ausgenutzt, dass wir in diesem Jahr noch einmal nicht schulgebundene Ferien machen konnten. Deshalb war ich mit meiner Familie bereits Ende Juni in den Ferien. Den Sommer verbringe ich mit meiner Familie hier. Das Rathaus in Böttingen ist zwar geschlossen, da die Mitarbeiter Urlaub haben, aber ich bin trotzdem dort.

Wir werden aber mit den Kindern spontan verschiedene Ausflüge machen, in das Ravensburger Spielland zum Beispiel, ins Donautal, oder auf die Mainau, vielleicht auch mal mit dem Schiff fahren. Wir machen dies zum Teil auch vom Wetter abhängig.

Im September gehe ich dann für eine Woche mit meinen Freunden zum Segeln, ohne Familie.