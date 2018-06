Samstag ist Tag des Mädchenfußballs

Der Tag des Mädchenfußballs findet am Samstag auf dem Sportgelände der SpVgg Bochingen statt. Der Beginn ist um 10.30 Uhr. Eingeladen sind Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2010. Es ist egal, ob sie schon in einem Verein spielen oder nicht. Geboten wird ein umfangreiches Programm rund um den Fußball. Ein „Vier gegen Vier“-Turnier findet statt. Die Teilnehmerinnen können an verschiedenen Stationen das DFB-Juniorenabzeichen erlangen. Interessierte Mädchen können sich per Email an tdm@bezirk-schwarzwald.de oder telefonisch unter 07422/ 7565 bei der Mädchenreferentin des Bezirks Schwarzwald, Andrea Kopp, anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Kurzentschlossene können sich aber am am Samstag (ab 10 Uhr) in Bochingen anzumelden. (mape)