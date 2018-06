Vandalen beschädigen Panoramaweg-Steg

Vandalen haben vermutlich in der Nacht zum Dienstag an der kleinen Brücke auf dem neuen Panoramaweg das Geländer abgesägt. Bereits am Freitag war Bürgermeister Helmut Götz darüber informiert worden, dass die eine Seite des Geländers zerstört sei, jetzt also die zweite. Der Holzsteg dient vor allem bei feuchtem, rutschigem Steg-Boden der Sicherheit der Fußgänger.

Dieser Steg über den Tümpel am Kehlgrabenbach wurde wie der ganze Weg von ehrenamtlichen Helfern mit viel Liebe und Mühe gebaut. Das Anlegen dieses Weges war ein großer ehrenamtlicher Kraftaufwand gewesen. Umso mehr ärgern sich Bürgermeister Götz und die Balgheimer über die sägenden Vandalen. Götz hat sie bei der Polizei wegen Sachbeschädigung angezeigt.