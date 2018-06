Helmut Götz verpflichtet neue Gemeinderäte

Bürgermeister Helmut Götz hat in der jüngsten Sitzung die neu gewählten Räte der Gemeinde Balgheim verpflichtet und in die Arbeit eingeführt. Die neuen Räte sind Alexander Aicher, Timo Dreher, Ruth Kauderer, Sabine Wienenga, Bodo Hermerschmidt, Hilmar Hauser, Jan Schneemann und Joachim Honer. Verabschiedet wurden Eugen Kaltenbach, Gebhard Wenzler und Dieter Hirth.

Bürgermeister Götz würdigte Eugen Kaltenbach und Beghard Wenzler für zehnjährige aktive Gemeinderatszeit mit der Anstecknadel des Gemeindetages Baden-Württemberg.

Eugen Kaltenbach gehörte dem Gemeinderat seit 2004 an und war in dieser Zeit auch erster Stellvertreter des Bürgermeisters. Auch Gebhard Wenzler gehörte dem Gemeinderat seit 2004 an. Helmut Götz: „Gebhard Wenzler und Eugen Kaltenbach haben in den vergangenen zehn Jahren rund 150 Sitzungen, Klausuren und Ortstermine absolviert und dabei weit mehr als 500 Stunden ihrer privaten Freizeit aufgewendet.“

Dieter Hirth trat nach einer Amtsperiode von fünf Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl an.

Die neuen Bürgermeister-Stellvertreter sind Joachim Honer, Ruth Kauderer und Jan Schneemann. Im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen sind: Hilmar Hauser und Joachim Honer. Ihrer Stellvertreter sind Bodo Hermerschmidt und Alexander Aicher. Die Balgheimer Vertreter bei der Sozialstation Spaichingen-Heuberg sind Ruth Kauderer und Sabine Wienenga (Stellvertreter sind Hilmar Hauser und Timo Dreher). Im Kindergartenausschuss sitzen Ruth Kauderer und Bodo Hermerschmidt (Stellv. Jan Schneemann und Timo Dreher). Die Vertreterin im Nachbarschaftshilfeverein Sabine Wienenga. Ihre Stellvertreter sind Hilmar Hauser und Bodo Hermerschmidt. Bürgermeister Helmut Götz oder sein Stellvertreter ist Vertreter bei der Bodenseewasserversorgung.