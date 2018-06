Der Brunnen in Balgheim steht wieder

Der Brunnen an der Balgheimer Verschwenderhütte steht wieder. Dank gilt dem 1967er Jahrgang. Der hat das Jahrgangsprojekt am Montagabend an Bürgermeister Helmut Götz übergeben. Laut Götz stand der alte Brunnen rund zehn Jahre an diesem Platz, sei aber marode gewesen. Der Künstler Vincenzo Sforza hat den neuen Brunnen in dreimonatiger Arbeit aus einem Fichtenstamm ausgehöhlt und geschnitzt. Das „praktische Bierkastenformat“ habe er beibehalten und dem lächelnden Gesicht seinen eigenen Schliff verpasst.