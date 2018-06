„Zuschuss wäre für uns alle der Knaller“

In der Gemeinde Bärenthal steht in diesem Jahr die endgültige Sanierung der Ortsdurchfahrt an – sofern die Landzuschüsse fließen. Nur eines der Großprojekt 2014 für die 455-Seelen-Gemeinde, wie Redakteur David Zapp im Gespräch mit Bürgermeister Tobias Keller erfuhr.

Welche Investitionen stehen der Gemeinde Bärenthal in diesem Jahr bevor?

Für uns hat die Nusplinger Straße oberste Priorität. Seit der Kanalsanierung vor fünf Jahren ist die Fahrbahn nur provisorisch wieder hergestellt worden, da der Gemeinde aufgrund der Wirtschaftskrise die entsprechenden Mittel fehlten. Wir als kleine Gemeinde mit nur 455Einwohnern können solche Projekte nicht ohne Zuschüsse des Lands stemmen. Deswegen sind wir auf den Ausgleichstock angewiesen. Wir starten dieses Jahr einen neuen Versuch, nachdem ich die Gelegenheit hatte, der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bei ihrem Gemeindebesuch im vergangenen Jahr, die Situation vor Ort zu zeigen und die Dringlichkeit der Maßnahme zu erklären. Wir sind guter Dinge, dass unser Zuschussantrag dieses Jahr bewilligt wird, damit wir eine der wichtigsten Straßen im Ortskern fertigstellen können. Alles in allem kostet die Baumaßnahme 455 000 Euro. Das wäre für uns alle der Knaller 2014.

Welche Maßnahme drängt sich 2014 noch auf?

Ein weiteres wichtiges Thema ist unsere Wasserversorgung. Wir sind zwar seit einigen Jahren an den Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe angeschlossen, müssen aber unser Trinkwassernetz selbst unterhalten. Dazu gehören auch der Wasserhoch- und der Niederzonenbehälter. Letzterer funktioniert seit einigen Jahren nur durch ein Provisorium. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Diese Investition kostet weitere 150000 Euro. Wenn so ein Druckminderer ausfällt, gibt es ein großes Problem, weil drei Viertel der Bevölkerung plötzlich ohne Wasser wären.

Sie haben die Pflicht genannt. Gibt es noch Geld für die Kür?

Schön wär’s, aber dazu haben wir einfach nicht die Mittel, weil wir aus der Zeit der Wirtschaftskrise einen erheblichen Fehlbetrag abdecken müssen. Das sind über eine halbe Million Euro. Deswegen ist es für uns wichtig, zunächst Schulden zu tilgen und keine neuen Schulden zu machen, um wieder handlungsfähig zu werden. Mehr als ein Großprojekt und ein bis zwei weitere kleinere Vorhaben sind in einem Haushaltsjahr finanziell einfach nicht zu stemmen, ohne dass wir wieder in eine neue Verschuldung einsteigen müssten. Vorstellungen und Wünsche haben wir viele, auch Ideen.

Zum Beispiel welche?

Was wir im Augenblick favorisieren, ist die Innenentwicklung, das Flächenmanagement. Wir sind in der schönen Lage, eine herrliche Natur zu haben, unterliegen aber bedauerlicherweise zahlreichen Schutzvorschriften. Dadurch können wir uns nicht selbst so entwickeln, wie wir es gern möchten. Das heißt, Baugebiete auszuweisen, ist so gut wie unmöglich. Wir müssen also versuchen, uns auf den Ortskern zu konzentrieren und die zahlreichen Baulücken und Leerstände wieder zu beleben. Erste Erfolge sind erfreulicherweise bereits zu verzeichnen.

Da sind wir schon beim Thema demographischer Wandel...

Klar, der Generationenwechsel steht auch bei uns an. Viele Bärenthaler sind schon über 60, und wohnen allein in einem Haus. Es ist daher absehbar, dass in den nächsten zehn Jahren gerade im Ortskern weitere Gebäude leer stehen werden. Deshalb müssen wir unser Augenmerk darauf legen, dass der Ortskern nicht verwaist, sondern durch Zuzüge beziehungsweise die Ansiedlung junger Familien wieder belebt wird. Die Gemeinde unterstützt Interessenten daher bei der Generierung von Zuschüssen, zum Beispiel aus den Förderprogrammen der KfW oder der L-Bank.

Uns wäre es auch wichtig, ein Mehrgenerationenhaus zentral im Ortskern ansiedeln zu können, um unsere gute Infrastruktur weiter aufrechterhalten zu können. Wir haben hier im Rathaus noch ein Ladengeschäft, zwei Ärzte und die Sparkasse – also ein Come-in-Gebäude. Und – wir haben gegenüber unseren Landgasthof, das ist auch nicht mehr so, dass jede Gemeinde unserer Größenordnung einen eigenen Gasthof hat.

Gibt es zur Zukunft der Gemeinde bestimmte Projekte?

Da sind wir dran. In Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg wurden im Zusammenhang mit dem Leader-Projekt „Flächenmanagement“ die Grundlagen für ein „Bärenthal der Zukunft“ erhoben. In einem zweiten Schritt soll durch eine Bürgerwerkstatt im Januar mit den Bürgern eine Zukunftsvision für das Bärenthal der nächsten zehn bis 20 Jahre entwickelt werden. Die daraus gewonnenen Anregungen werden dann in einer Klausurtagung des Gemeinderats im März auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Die Quintessenz daraus soll den Bürgern in der im Mai stattfindenden Bürgerversammlung vorgestellt werden.

Worum geht es da konkret?

Wir wollen die Probleme die der demografische Wandel für Bärenthal mit sich bringt, aktiv angehen. Dazu gehören Fragen, wie kann sich die Generation 60 plus ihren Lebensabend hier im Bärenthal vorstellen? Was für Wünsche haben die Bürger an ihre Gemeinde? Was könnte verbessert werden? Es unser erklärtes Ziel, möglichst die ganze Bevölkerung hier am Ort halten zu können. Keiner möchte in ein Altersheim ziehen. Jeder möchte bis zum Lebensabend in seinem Haus wohnen, und das ist natürlich auch unser Wunsch.

Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage Bärenthals bezeichnen?

Die wirtschaftliche Lage ist insgesamt betrachtet nicht schlecht. Sie wäre jedoch besser, wenn wir 200Einwohner mehr hätten. Dann könnte man vieles machen, was im Augenblick nicht machbar ist.

Sie hätten gern 200 Einwohner mehr. Warum gerade 200?

Ich hätte gern auch noch mehr Einwohner. Allerdings ist erkennbar, dass Gemeinden mit 200 bis 250Einwohner mehr, beim Ausgleich ihres Haushalts weniger Probleme haben, als Bärenthal. Für jeden Einwohner gibt es Landeszuweisungen, und auch in Krisenzeiten sind diese Landeszuweisungen im Gegensatz zur Gewerbesteuer stabil. Das heißt, es gibt Gemeinden, die was das Gewerbesteueraufkommen anlangt „arm“ sind, aber aufgrund der höheren Einwohnerzahl und den damit verbundenen höheren Landeszuweisungen trotzdem kein Problem haben, ihren Haushalt auch in Krisenzeiten auszugleichen. Dies ist der Grund für meinen Wunsch nach mehr Einwohnern. Dadurch bestünde auch die Möglichkeit mehr zu investieren.

Was steht auf dem Veranstaltungsprogramm dieses Jahr?

An Jubiläen haben wir 50 Jahre Schützenverein im Juni. Der Schützenverein ist sehr erfolgreich, wir haben ja Europa- und Weltmeister bei uns in Bärenthal. Unsere Jugendfeuerwehr wird zehn Jahre alt. Das werden wir mit einem kleinen Fest begehen. Auch beabsichtigen wir für den Sommer ein überregionales Treffen der Jugendfeuerwehren des Landkreises nach Bärenthal zu holen. Da befinden wir uns im Gespräch mit Kreisbrandmeister Martin Hagen.